Definido el futuro de Jhon Lucumí: anuncio oficial sobre su fichaje a la Premier League

Bologna no da el brazo a torcer y confirma que Jhon Janer Lucumí se queda en el equipo pese a las ofertas que buscaban llevarlo a la Premier League.

El defensor colombiano es uno de los nombres más atractivos en la Serie A. La temporada pasada fue fundamental para conseguir el título de la Coppa Italia y meterse en puestos de torneos internacionales.

A principios de este mes, empezó a sonar como posible refuerzo del Sunderland, equipo recién ascendido a la primera división del fútbol inglés.

Bologna recibió dos ofertas por los servicios de Lucumí, la última de ellas por 28 millones de euros.

Jhon Lucumí, habitual titular en la Selección Colombia | Foto: Getty Images

“Se queda con nosotros”

A pesar de lo jugosa que suena esa cifra, en el club italiano lo consideran una pieza indispensable que solo saldrá si tienen tiempo suficiente para conseguirle reemplazo.

Claudio Fennucci, director general del Bologna, habló sobre la situación de Lucumí y anunció que su fichaje a la Premier League no se dará.

“Siempre he dicho que preferiríamos mantener a todos, aunque sabemos que, en realidad, ciertas ofertas pueden ser difíciles, sobre todo si la Premier League llama a la puerta”, dijo en declaraciones para Il Resto del Carlino.

Fennucci reconoce que los 28 millones caerían de perlas, pero prefieren garantizar el éxito deportivo en esta temporada.

“Es obvio que una gestión a tan gran escala, diseñada para ser competitiva, no puede si no financiarse con algunas ventas. Hemos reinvertido parte de los beneficios de las ventas en el mercado, y quizás invirtamos más”, explicó.

Específicamente sobre el caso de Lucumí, respondió: “Jhon ya lleva tres años con nosotros, lo cual es mucho tiempo en el fútbol actual. Tenía la ambición de irse, pero lamentablemente, el plazo de la oferta no se materializó”.

A principio de este mercado vendieron a Sam Baukema, defensor central que ahora jugarán en el Napoli, otra de las razones por las que el colombiano no podrá ir a la Premier.

“De lo contrario, podríamos haber hecho algo con él y, en ese momento, haber conservado a Sam. Sin embargo, no decidimos el mercado de fichajes: las condiciones no son las adecuadas para que lo reemplacen ahora mismo, así que Jhon se quedará con nosotros", sentenció el CEO.

Jhon Janer Lucumí estaba ilusionado con la posibilidad de llegar a la Premier League | Foto: AP

Inicia la Serie A

Bologna debuta este sábado contra la Roma en el Estadio Olímpico y se espera que Jhon Janer Lucumí sea de la partida en el esquema defensivo del técnico Vincenzo Italiano.

"Creo que el Bologna es tan competitivo como en años anteriores. Para fortalecernos, necesitamos mantener la intensidad de nuestro entrenamiento y la contribución de los nuevos jugadores, que hasta ahora se han adaptado de forma muy productiva", palpitó Fennucci.

La intención de mantener la nómina es seguir compitiendo contra los grandes de Italia y dar la sorpresa en la Europa League.

Bologna quiere repetir lo que hace muy poco hizo el Atalanta, que con pocos recursos pudo darle batalla a los gigantes de su país y también fuera de él.