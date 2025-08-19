Crystal Palace sacó anuncio oficial con Muñoz y Lerma: fueron puestos en primera plana

Ha empezado una nueva temporada del fútbol inglés con la fecha 1 de la Premier League 2025/2026.

Durante el fin de semana pasado, varios de los jugadores que militan allí tuvieron su primer partido; entre ellos, Daniel Muñoz.

Aunque se pensaba que la noticia más importante alrededor del volante era esa, este martes ha surgido otro anuncio de gran relevancia.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron parte del anuncio de Crystal Palace | Foto: Página web: Crystal Palace

Se hace referencia a la presentación de la nueva camiseta del cuadro inglés, esta vez con los dos de Selección Colombia en primera plana.

A través de las redes sociales oficiales del club, así como también de su página web, dieron cuenta del mencionado anuncio.

“Crystal Palace ha presentado Eagle White, la nueva equipación que Macron usará durante la temporada 2025/26″, titulan.

Para complementar lo dicho, entregaron otros detalles del diseño que portarán ahora el par de colombianos en Inglaterra.

“Una actualización de un tema clásico, el nuevo diseño vibrante restaura uno de los elementos visuales más icónicos del club (rayas centrales, rojas y azules en dos tonos) en el frente de la camiseta blanca”, resaltaron.

“Eagle White también presenta un cuello redondo de punto con ribetes asimétricos en rojo y azul; hombros y mangas de color combinado; y un sutil gráfico de águila en relieve, repetido en todo el cuerpo de la camisa”, agregaron con otras especificaciones.

Más allá de la prenda, lo que llamó poderosamente atención para Colombia fue la utilización por parte del onceno de Lerma y Muñoz.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield | Foto: AFP

En primera plana fueron los cafeteros puestos como la cuota del plantel masculino para presentar la nueva camiseta.

“El uniforme está modelado arriba y abajo por los ganadores de la Copa FA Daichi Kamada, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, y las estrellas del Palace Women Molly Sharpe y Allyson Swaby”, resalta el anuncio.

Durante los videos, y todo el material fotográfico de la noticia en el Palace, los colombianos estuvieron presentes.

Esto demuestra la gran importancia que han podido sumar en el último tiempo los jugadores colombianos, quienes ya no destacan solo en el campo, sino fuera de él también.

Muñoz tuvo debut de dos caras

El defensor volvió a medirse ante un grande de Inglaterra con el Crystal Palace en el arranque de la Premier League 2025/2026.

En esta ocasión, el reto fue frente al Chelsea en Stamford Bridge. El técnico decidió alinearlo como titular, mientras que Jefferson Lerma inició en el banco.

Fiel a su estilo como lateral derecho, el colombiano mostró entrega en cada intervención en campo rival.

Daniel Muñoz enfrentó con Crystal Palace al Chelsea en Premier League | Foto: Chelsea FC via Getty Images

Sin embargo, en su afán por disputar una pelota terminó excediéndose: en un mano a mano con Marc Cucurella recibió tarjeta amarilla al minuto 28, lo que lo obligó a jugar condicionado hasta el final.

Aunque evitó mayores consecuencias disciplinarias, no corrió con la misma suerte en lo físico.

Sobre el 75′, cuando emprendía una contra, fue derribado por una fuerte entrada del brasileño Estêvão que lo dejó tendido en el césped con visibles gestos de dolor.