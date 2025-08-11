Se va al piso alegría de Daniel Muñoz en Crystal Palace: dura noticia es oficial en Europa

Crystal Palace perdió su recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por infringir las reglas de la UEFA referentes a la multipropiedad y tendrá que disputar la próxima temporada la Conference League, anunció la institución con sede en Lausana.

El club londinense, flamante vencedor el domingo de la Community Shield tras derrotar en los penales a Liverpool, se había clasificado para la Europa League como ganador de la FA Cup la temporada pasada.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se convierten en el tercer y cuarto colombiano en ser campeones de la Comunnity Shield. | Foto: AFP

Sin embargo, la UEFA anunció la pasada semana que el Crystal Palace no era admitido para jugar la Europa League debido a un conflicto de intereses por el exdirigente del club John Textor, que tiene parte de la propiedad del club francés Lyon, clasificado para la segunda competición europea a nivel de clubes.

Textor salió de Crystal Palace a principios de julio, pero la medida se tomó demasiado tarde según la UEFA, que fijó en el 1 de marzo la fecha límite para ceder las acciones de un club para estar en regla.

La UEFA decidió también que fuese Crystal Palace quien “descendiese” de competición por haber obtenido una peor clasificación en el campeonato inglés que Lyon en la Ligue 1.

Para el TAS, “es evidente” que Eagle Football Holdings, el entramado empresarial fundado por Textor, “tenía acciones de los dos clubes cuando la UEFA evaluó el caso”, explicó el tribunal.

Asímismo, el TAS considera que “la normativa de la UEFA es clara y no da flexibilidad a los clubes que la incumplen en la fecha de evaluación”.

Por lo tanto, será Nottingham Forest, séptimo clasificado en la Premier League la temporada pasada, quien acompañe a Aston Villa como representantes del campeonato inglés en la Europa League.

Muñoz protesta por su cupo en Europa

Un día antes, tras la consagración del Palace en la Community Shield, el lateral colombiano habló sin tapujos sobre el caso.

“Somos merecedores de ese cupo a Europa League”, dijo Muñoz con vehemencia en declaraciones para TNT Sports.

Esperanzado porque la decisión que se tomara fuera reevaluada, apuntó a la “posibilidad” a la que estaban aferrados.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield | Foto: AFP

“Lo más justo es que estemos en el lugar donde debemos estar. Esperemos, hay una probabilidad, esperemos a ver qué pasa y, si no seguir trabajando, sea donde sea seguir dando lo mejor”, indicó.

Centrado netamente en lo hecho deportivamente, afirmó que como plantel tenían el “sueño de todos es ir a Europa League porque nos lo ganamos dentro de la cancha”, exigía.

“Lo externo son cosas que no nos competen sino más a los directivos, a la Uefa, pero la ilusión está”, sentenció Muñoz.

A pesar de los argumentos completamente válidos del jugador colombiano, otra fue la suerte que tuvieron por decisión de UEFA.

Era tal a presión que Crysta Palace hacía por su lugar, que a los aficionados en Wembley durante el domingo se les vio con camisetas que decían “UEFA, mafia”.

Dicha protesta era directa hacia la decisión que los perjudicaba, pero no tuvo el resultado deseado para la campaña 2025/2026.