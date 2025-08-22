Luis Díaz en boca de todos: Jürgen Klinsmann no se calló por fichaje y debut en Bundesliga

Luis Díaz ha llegado a Alemania para ser la sensación no solo del Bayern Múnich, sino también de la Bundesliga.

Varios comentarios ha levantado su transferencia millonaria desde Liverpool. Algunos positivos, otros no tanto, pero él se ha encargado de ubicar la mayoría a su favor.

Durante el pasado fin de semana en la Supercopa alemana que jugaron los rojos ante Stuttgart, el guajiro marcó su primer gol oficial con los bávaros y selló la victoria 1-2.

Así fue el primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich | Foto: AP

Dicha llegada furiosa, que de inmediato dio resultados, propició que los comentarios empezaran a despertarse por parte de varias leyendas de la Selección de Alemania.

Una que recientemente habló fue Jürgen Klinsmann, campeón del mundo en el año 1990. Este avaló por completo en atención a medios sudamericanos la contratación del surgido en Junior de Barranquilla.

“Creo que pueden estar muy orgulloso de tener un jugador como Luis Díaz”, aseveró.

Jürgen Klinsmann, leyenda de Alemania y campeón del mundo en 1990 | Foto: Suministrada a SEMANA

Sobre cuánto podría tardarse en tener impacto certero en la disciplina del Bayern, la leyenda dijo: “No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto”.

Además de eso, le abonó a los directivos que sumaron a alguien que tiene un estilo que “encaja perfecto en el Bayern, en un equipo con tanta movilidad y poder ofensivo”.

A horas del estreno en el torneo local, dio cuenta de lo que se puede sentir: “Es emocionante para él y para todos los aficionados de la Bundesliga”.

Díaz palpitó su año en Bayern Múnich

Leipzig será el primer escalón de un extenso camino que deberá recorrer Lucho junto a los suyos en busca de conquistar la Bundesliga.

En la previa de dicho primer partido, el colombiano confesó: “Lo que me atrajo fue la historia y la grandeza de este club”.

Luis Díaz cambia la percepción sobre él tras ganar la Supercopa de Alemania con Bayern. | Foto: Getty Images

“Es un reto muy grande ser parte de un equipo que lo ha ganado todo”, agregó esperanzado por llevar más lejos al Bayern.

“Quiero dar lo mejor de mí para seguir escribiendo historia, ganar títulos y dejar un recuerdo en la memoria de los aficionados”, completó con los objetivos trazados.

Sobre compañeros de primer nivel que tiene en el ataque, puntualizó: “Jugar al lado de Harry es espectacular, es un futbolista con el que te entiendes de inmediato”.

“Con Olise me identifico mucho porque tiene ese uno contra uno que te cambia partidos. Estoy muy feliz de compartir con jugadores de tanta calidad”, dijo del francés, quien se desempeña por el costado contrario.

De no haber sorpresa alguna, después de lo hecho el pasado sábado, este 22 de agosto, el entrenador Vincent Kompany pondrá titular a Díaz.

Será el estreno definitivo ante el estadio Allianz Arena, en donde ya jugó unos cuantos minutos en el amistoso contra Olympique de Lyon.