Esta podría ser la nueva joya del fútbol mundial por la que se peleen Real Madrid y Barcelona

El neerlandés Kees Smit es una de las joyas del fútbol mundial que un futuro cercano se podrían pelear dos de los clubes más grandes de la historia, Real Madrid y Barcelona.

El mediocampista de 19 años milita en el Jong AZ de la Eredivisie y desde ya empieza a cautivar a muchas personas con su juego. En los últimos días, le concedió una entrevista a De Telegraaf y habló de un supuesto interés del ‘merengue’ y del ‘culé’.

“En Zante (isla griega donde pasó las vacaciones) vi mi nombre aparecer mucho en las redes sociales. Se suponía que estaba en el radar del Madrid y el Barcelona. Me enorgulleció”, dijo, en palabras recogidas por As España.

El futbolista admitió que quiere dar el salto a la cima lo más pronto posible para así poder deleitar a los millones de fanáticos del deporte rey. Se tiene fe y asegura que la temporada siguiente no tiene que ser necesariamente en la que cambie a un equipo de mayor importancia en Europa.

pic.twitter.com/lYxp3ayaEt Kees Smit is Van Beek 2.0 just needs the right path to conquer the world. — 珍宝 (@baoball) September 7, 2025

“A veces hablo de ello en casa. No todo el tiempo, claro. Pero sé que quiero tener una buena temporada con el AZ y después ver qué pasa. El salto no tiene por qué ser el año que viene”, manifestó el joven deportista.

Kees Smit está dando sus primeros pasos en la selección de Países Bajos, en la categoría Sub 21. Si su rendimiento sigue en auge, no sería extraño verlo en la lista final del equipo naranja para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El Mundial United podría ser una gran oportunidad para que el mediocampista termine de darle una estocada final a su talento, esto para que un gigante del planeta lo fiche.

Si destaca en el certamen orbital, en el que hará presencia la Selección Colombia, Kees Smit podría tentar la billetera de Real Madrid y de FC Barcelona.

🚨 NEW: Real Madrid had two players in particular who were discussed positively: Adam Wharton & Kees Smit.



A profile wasn’t agreed upon, and in any case, a purchase would’ve depended on the sale of Dani Ceballos. @MarioCortegana pic.twitter.com/jSAIagofvp — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 8, 2025

Por ahora, la joya de la ‘casa blanca’ es el argentino Franco Mastantuno, mientras que el diamante de la escuadra blaugrana es el español Lamine Yamal. A pesar de esto, en la siguiente temporada otra figura mundial se podría sumar a una de las instituciones mencionadas.