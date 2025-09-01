Suscribirse

Excompañero de James Rodríguez, en Real Madrid, llega al Fenerbahçe de Jhon Durán: dupla promete

Tiene experiencia en Selección España, ganó todo en Real Madrid y ahora compartirá con Jhon Durán en Fenerbahçe.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 12:18 a. m.
Jhon Durán estrena compañero en Fenerbahçe.
Jhon Durán estrena compañero en Fenerbahçe. | Foto: Getty Images

El extremo español que venía actuando en París Saint-Germain, Marco Asensio, y que no entraba en los planes de Luis Enrique en el club campeón de Francia y de Europa, se comprometió este lunes con el Fenerbahçe turco, anunciaron los dos clubes.

“El experimentado mediocampista de 29 años firmó un contrato (...) de 3+1 años”, hasta 2028, con opción para uno más, anunció el equipo de Estambul, clasificado para la Europa League después de caer la pasada semana en el playoff de acceso a la Liga de Campeones.

Asensio, 38 veces internacional con España, tenía contrato con el PSG hasta junio de 2026 y en febrero se había unido como cedido al Aston Villa inglés, donde firmó 8 tantos en 21 partidos.

Llegado libre al PSG a mediados de 2023 tras jugar en el Real Madrid, Asensio inicia una nueva etapa en Turquía, donde tendrá entre sus nuevos compañeros a otro ex del PSG, el defensor eslovaco Milan Skriniar.

El Fenerbahçe anunció el viernes el despido de su entrenador, el portugués José Mourinho.

El club vive la mayor sequía de su historia, sin ganar la liga desde 2014.

También este lunes, el Fenerbahçe anunció el fichaje del internacional turco Kerem Aktürkoglu (Benfica), que fue precisamente el autor del gol que le condenó el pasado miércoles en el playoff de acceso a la Champions.

Según la prensa deportiva turca, el cuadro de Estambul debería oficializar en breve el fichaje del arquero brasileño Ederson, procedente del Manchester City.

Marco Asensio fue una de las figuras del encuentro
Nueva aventura para Marco Asensio, ahora en Turquía. | Foto: AFP

Duran y Asensio: una dupla que promete

Así las cosas, Marco Asensio se encontrará en Fenerbahçe con el colombiano Jhon Durán, en una dupla de ataque que promete. Experiencia y juventud, además de goles, algo que interesa al equipo turco en medio de la crisis.

Cabe recordar que Durán está en préstamo, desde Al-Nassr, en Fenerbahçe hasta junio de 2026. Por tanto, el elenco turco espera aprovechar lo más que pueda al colombiano en cancha.

Contexto: La verdadera razón por la que Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Jader Durán: prensa turca lo confirmó
Jhon Jáder Durán marcó doblete en su debut de pretemporada con Fenerbahce
Jhon Durán en Fenerbahçe. | Foto: X @fenerbahce

Tan pronto como acabe la travesía en Turquía, Durán deberá volver a Arabia Saudí, donde tiene contrato en Al-Nassr hasta junio de 2030. El equipo amarillo se hizo con los servicios del cafetero luego de que este brillara en Aston Villa.

Con información de AFP

