Real Madrid hace oficial la salida de Marco Asensio: “con tan solo 20 años y ha logrado entrar en la historia de nuestro club”

El Real Madrid anunció oficialmente la partida de Marco Asensio. El talentoso centrocampista español deja el club después de siete temporadas llenas de diversos momentos, desde grandes logros y goles memorables hasta una lesión grave que disminuyó su protagonismo en el equipo. Tras esta etapa, Asensio deja de vestir la camiseta blanca del Real Madrid.

Por me dio de un comunicado, el equipo ‘merengue’ expresó su agradecimiento por el papel que Asensio jugó en sus filas.

“El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Marco Asensio, jugador que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta durante siete temporadas. Llegó al Real Madrid con tan solo 20 años y ha logrado entrar en la historia de nuestro club formando parte de un equipo que ha protagonizado una de nuestras épocas de mayor éxito”, aseguró el club.

Marco Asensio durante el partido Marruecos vs. España, en la Copa Mundial Catar 2022. - Foto: REUTERS

De igual forma, el conjunto español destacó que “Marco Asensio ha conseguido 17 títulos en el Real Madrid: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”.

“Los madridistas no olvidaremos nunca su trayectoria y su comportamiento ejemplar durante todo este tiempo. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa”, enfatizó el club en su comunicado.

Luego de que el Real Madrid oficializara su salida, Marco Asencio publicó un video, en sus redes sociales, en el que expresó su agradecimiento y contó que “he decidido emprender un nuevo rumbo en búsqueda de un nuevo proyecto donde alcanzar nuevas metas”.

“Queridos madridistas, hoy me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y sentimientos encontrados. Desde muy pequeño, el Real Madrid se convirtió en mi pasión, mi sueño y mi objetivo más preciado. Y he tenido el privilegio de hacer este sueño realidad durante estos maravillosos años. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento al Real Madrid, a su presidente, a la directiva, a los entrenadores y a todas las personas que trabajan incansablemente detrás de escena para hacer de este club un club tan especial. También a mis compañeros de equipo, donde hemos luchado. Pero no puedo evitar a su increíble afición. Sois el alma y motor de este club. Su pasión, aliento y amor incondicional son los que nos impulsan a darlo todo en cada partido. Sin embargo, debo tomar una difícil decisión. He decidido emprender un nuevo rumbo en búsqueda de un nuevo proyecto donde alcanzar nuevas metas. Gracias, queridos madridistas por vuestro apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en un maravilloso lugar de este camino del fútbol”, dijo en el vídeo.

Tras rechazar la renovación, el París Saint-Germain sería a donde llegaría Marco Asensio como nuevo jugador. El extremo balear, cuyo contrato con el Real Madrid expira en junio, habría llegado a un acuerdo total con el club francés, el cual podría oficializarse en los próximos días.

La posible llegada de Asensio a la capital francesa ha generado opiniones divididas en la ciudad. Los defensores de su fichaje argumentan que, al llegar como agente libre y con los éxitos cosechados en el Real Madrid, la operación está respaldada.

Marco Asensio en acción, en el partido de fútbol de los octavos de final de la Copa Mundial entre Marruecos y España, en Al Rayyan. - Foto: REUTERS

Sin embargo, también hay numerosos críticos que cuestionan duramente la decisión del club parisino. Jerome Rothen, exjugador del PSG, ha sido una de las personalidades que se ha posicionado en contra de su fichaje.

Rothen ha expresado dudas sobre el compromiso que Marco Asensio pueda tener con el equipo parisino: “Me gusta Asensio. En el Real Madrid, no era titular porque había jugadores más fuertes. Pero si viene al PSG, no vendrá por las razones correctas. Ponerse la camiseta del PSG o del Chelsea no le importa”, aseguró.

Y añadió: “Vendría por los 8 millones de euros al año que le ofrecerían, sencillamente. Es un jugador libre, por lo que es normal hacer esfuerzos para atraerlo, pero el jugador no debe venir solo por el aspecto económico”.