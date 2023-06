Karim Benzema rompe el silencio sobre su salida del Real Madrid: “internet no es la realidad”

Este jueves explotó en Europa la noticia sobre el adiós de Karim Benzema luego de 14 años jugando para el Real Madrid. El delantero francés acaba contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado, mientras crecen los rumores de un aterrizaje forzado por el dinero en la liga de Arabia Saudita.

Varios medios españoles dieron por hecho que la decisión estaba tomada y que se confirmaría esta misma tarde en una rueda de prensa, sin embargo, el propio Benzema se encargó de dejar en el aire lo que sucederá en el mercado de verano.

“El sábado tengo un partido, mañana entreno, así que de momento ahora mismo estoy en Madrid”, dijo inicialmente a una pequeña seguidora que le preguntó directamente si iba a continuar en el cuadro merengue.

El presentador de la gala en la que recibió el premio ‘Leyenda’ insistió y lo cuestionó sobre el día en el que comunicaría su decisión a los aficionados ante todo lo que se habla en la prensa española. “¿Por qué tengo que hablar del futuro? Estoy en el Real Madrid. Lo que habla es internet y el internet no es la realidad”, señaló.

Minutos antes de recibir el galardón por su trayectoria en el fútbol español, Benzema había hablado de lo que significa el Real Madrid en su carrera profesional. “Orgulloso de mi carrera. Me acuerdo cuando firmé por el Real Madrid que era un niño, no tanto como ellos, pero eran 21 años... sólo quería disfrutar y mira todo lo que he ganado”, señaló.

“No hay otro club como el Real Madrid, jugar en el Santiago Bernabéu, el lugar donde han jugado los más grandes de este deporte. Siempre fue mi sueño porque es el mejor club de la historia”, dijo antes de sacar un aplauso del auditorio.

El gran artífice de esa unión fue el presidente Florentino Pérez, para quién Benzema tuvo solo palabras de agradecimiento. “Es el hombre que me ha permitido estar aquí hoy. El hombre que fichó a Zinedine Zidane y el hombre que me hizo llegar a Real Madrid”, dijo.

Karim Benzema sonríe antes de ingresar al auditorio - Foto: REUTERS

En total son 25 títulos los que ha ganado Benzema en el Real Madrid, pero ninguno tan importante como la Champions League pasada en la que salió goleador y figura como factor determinante en las remontadas ante París Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. “El camino de la Champions el año pasado fue especial. No sé si pasará otra vez, pero es el mejor camino que he vivido. Cuando estoy en el campo, siento como me quieren, me da más confianza y doy todo para ellos. Jugamos 11 en el campo más la afición del Bernabéu”, dijo.

En esta edición llegaron a semifinales, pero fueron vapuleados por un City en pleno estado de forma. Benzema fue un dolor de cabeza para la defensa ciudadana, sin embargo, no logró vulnerar el arco de Ederson en ninguno de los dos partidos.

Justamente esa eliminación es la que marcan en Europa como el detonante de su salida, que, según avisó, solo se sabrá una vez termine la temporada este domingo recibiendo al Athletic Club en la capital española.

Karim Benzema del Real Madrid recibe el premio Marca Legend - Casino de Madrid, Madrid, España - Foto: REUTERS

Benzema recibe el cariño de los niños en el Casino de Madrid - Foto: REUTERS

Medios reconocidos como El Chiringuito o el periodista Gianluca Di Marzio apuntan que es muy difícil que Benzema continúe una temporada más, pues la oferta de 200 millones de euros que le acercó el Al Ittihad es prácticamente irrechazable a sus 35 años.

De hecho, durante la transmisión del evento de Marca fue tendencia en los comentarios la insistencia de los hinchas del conjunto árabe, que opacaron las muestras de cariño de los madridistas con los colores amarillo y negro que podría empezar a vestir desde el mes de julio.