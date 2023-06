Técnico del PSG revela noticia mundial sobre Lionel Messi: confirmó decisión del argentino con su futuro

En medio de tantos rumores que rondan la figura de Lionel Messi, la versión oficial del París Saint-Germain despeja al menos una de las incógnitas respecto al futuro del astro argentino.

Este jueves, en rueda de prensa, el técnico francés Christophe Galtier confirmó que Messi ha decidido cerrar su capítulo por el PSG y jugará por última vez en el Parque de los Príncipes este sábado en la fecha 38 de la Ligue 1.

Luego del partido ante el Clermont, la Pulga levantará el título de liga y luego abandonará las instalaciones del cuadro parisino hacia un rumbo que se debate entre los millones del Al-Hilal o su cariño por el escudo del Barcelona. “Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes”, dijo Galtier a la prensa.

“Me atrevo a esperar que sea acogido de la mejor manera posible. Este año ha sido un elemento importante, siempre disponible. Comentarios o críticas, no las encuentro del todo justificadas. Cuando tienes una temporada con el Mundial de por medio, acabas con estadísticas de 21 goles y 20 asistencias... siempre ha sido al servicio del equipo. Ha sido un gran privilegio acompañarlo durante toda la temporada”, afirmó el estratega galo.

Galtier se refiere a los abucheos de los que ha sido víctima Messi a lo largo de la temporada de parte de los ultras del PSG, que no le perdonan la eliminación de Champions y el viaje a Arabia Saudita en plena temporada.

Christophe Galtier en rueda de prensa. - Foto: AFP

Aunque después de la final del Mundial de Qatar 2022 todo estaba encaminado a la renovación, la relación amable se rompió cuando la hinchada eligió a Messi como el blanco de sus críticas y lo empezó a chiflar cada que tomaba la pelota en el Parque de los Príncipes.

La familia del 10 empezó entonces a contemplar otras opciones, mientras los directivos intentaban jugarse sus últimas cartas sin éxito. Leo decidió ponerle fin a las negociaciones y escuchar propuestas fuera de Francia, pero es hasta este jueves, con las palabras de Galtier, que se confirma de manera oficial la decisión de no jugar más para el equipo que lo fichó en 2021 tras su inesperado desacuerdo con el Barça.

Messi durante el entrenamiento de este jueves en París. - Foto: AFP

¿Último baile de Galtier?

Pero Messi no es el único que puede abandonar el barco después de este sábado, pues el futuro de Galtier no está para nada garantizado y, de hecho, en la prensa francesa aseguran que el PSG tiene varios candidatos para reemplazarlo una vez finalice la temporada.

El francés, que apenas completa su primer ciclo al frente de los parisinos, regateó a la opción de dejar vacante su puesto. “No hay necesidad de tomar un descanso. Cansancio hay como cada vez que terminas una temporada. Son largas, difíciles, duras. Es una temporada diferente a las que he conocido antes. Todavía tengo mucha energía y motivación”, dijo.

No obstante, admitió que está sujeto a las decisiones que se tomen desde la cúpula. “Esta semana no se ha hablado de la próxima temporada. Toda la mente está puesta en la situación de Sergio. No ha habido conversaciones, hay un momento para todo”, agregó enviando toda su fortaleza al arquero español que se encuentra hospitalizado tras un accidente a caballo.

Galtier agradeció la entrega de Messi en la presente temporada - Foto: AFP

“En los días que vienen, estará la cuestión de la próxima temporada y se resolverán dudas sobre mi futuro. Nadie imaginaba que Igor Tudor se iba a ir (técnico del Marsella). Será el momento de discutir con mi dirección las orientaciones para la próxima temporada”, agregó.

Luis Enrique es uno de los candidatos que sonó esta semana, sin embargo, todo depende de la evaluación que haga la junta directiva y el grupo económico catarí que financia al PSG.