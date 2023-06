José Mourinho, polémico: regaló medalla de subcampeón a fanático en la tribuna: “Me quedó solo con las de oro”

El Sevilla de España alargó su poderío en Europa al proclamarse este miércoles campeón de la Europa League por séptima vez gracias a su victoria sobre la AS Roma en la tanda de penaltis (4-1). Con el lanzamiento decisivo marcado por el argentino Gonzalo Montiel, los andaluces se llevaron el título tras una final disputada en Budapest (Hungría) y que había terminado con 1-1 después de una prórroga llena de nervios.

En dicha tanda de los doce pasos, Mancini e Ibáñez fallaron el segundo y tercer lanzamiento de los romanos, respectivamente. Esto dio pie para que los sevillistas Ocampos, Lamela y Rakitic, marcaran y dejaran todo en manos de Gonzalo Montiel quien anotó penalti decisivo, con repetición, y así abrochar el séptimo entorchado del Sevilla en su competición fetiche.

Sevilla F.C. domina la Europa League con siete títulos en la historia del torneo. - Foto: Getty Images

Ahora, tras el encuentro finalizado, el siempre polémico entrenador José Mourinho dio de que hablar al regalar su medalla de subcampeón a un pequeño aficionado que se encontraba en la tribuna.

A recibir la presea, el portugués la retiro de inmediato de su cuello para luego dirigirse y obsequiar a este fanático uno de los mejores regalos de su vida.

Mourinho regaló su medalla🥈



"Me quedo con las de oro y regalo las de plata",

😳🥈 Después de la premiación, Jose Mourinho se sacó la medalla de subcampeón de la Europa League y se la regaló a un hincha, que estaba en la platea del estadio pic.twitter.com/Z6KuTIK7zp — Roberto Cristian Aramayo Flores (@Roberto39376505) May 31, 2023

Ahora luego de este gesto, el entrenador dio las explicaciones necesarias, asegurando que siempre lo ha hecho y que solo conserva las medallas de campeón en su vitrina.

“Siempre lo hago, me quedo las de oro y regalo las de plata. No quiero las de plata”, dijo en atención a los medios.

Por otro lado, el luso elogió al Sevilla tras su campeonato continental. “El Sevilla es un gran equipo, para nosotros no es una novedad. Tiene una plantilla que nosotros no tenemos, tienen experiencia y calidad que no tenemos. Hemos hecho un gran primer tiempo y en el segundo, obviamente, el Sevilla ha tenido una reacción”, aseguró.

“Después ha sido todo muy equilibrado. Hemos tenido las dos mejores ocasiones y llegamos a los penaltis, que hay que meterlos y pararlos. Ellos han ganado y ya está”, agregó.

José Mourinho, entrenador de la Roma. - Foto: Getty Images

Sevilla, uno de los equipos más laureados en Europa

El Sevilla FC cuenta desde este miércoles con otro título en sus vitrinas, y ya van 15 entre nacionales e internacionales, después de proclamarse heptacampeón de la Liga Europa al superar a la AS Roma por penaltis (1-1, 4-1), convirtiéndose con su octavo trofeo europeo en el segundo equipo más laureado en competiciones de la UEFA en este siglo XXI.

Esos 15 títulos cosechados en casi 120 años de existencia le sitúan ya como el sexto equipo español con más trofeos, solo por detrás de Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Valencia CF. Es una posición privilegiada en la élite del fútbol nacional de la que goza gracias a un impulso considerable en las últimas dos décadas, una época dorada de la entidad, sobre todo por su idilio con la Liga Europa, su competición fetiche.

Los sevillistas han celebrado ya siete títulos entre Copa de la UEFA y Liga Europa en siete finales disputadas. Su intenso romance con dicho torneo que ya es casi religión arrancó en 2006. Tras su estreno por todo lo alto, después del cual también levantó la Supercopa de Europa, volvió a ganar la segunda competición continental más importante a nivel de clubes en 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y ahora en 2023.

Sevilla cuenta con siete títulos de Europa League. - Foto: Getty Images

En total, ocho trofeos europeos que le permiten superar al Atlético de Madrid (siete) en el ránking de equipos con más títulos a nivel continental y entrar en un selectivo grupo de grandes de Europa: Ajax, Juventus y Chelsea, que también pueden alardear en sus vitrinas de contar con ocho triunfos en competiciones de la UEFA.

Solo Bayern de Múnich (9), Liverpool (13), Barça (14), AC Milan (14) y Real Madrid (21) superan a los sevillistas, que siguen ganándose el respeto de todo un continente a base de ponerse laureles. El rendimiento es aún mejor atendiendo al siglo XXI, ya que solo los merengues, con 11, superan a los de Nervión y sus ocho trofeos (Supercopa de Europa de 2006), segundos en un podio muy español que completa el Barça, con siete.