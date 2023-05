Importante medio de Europa lanza ‘bombazo’ sobre el futuro de Lionel Messi: “llegará a préstamo”

Desde hace varios meses, el futuro del astro argentino Lionel Messi se ha convertido en una incógnita. Todo esto, se debe a lo resistido que ha sido el jugador por la hinchada del PSG tras la eliminación en Champions League a manos del Bayern Múnich.

Bajo este panorama, varios clubes se han lanzado en la carrera por tomar los servicios del argentino que termina contrato con el equipo francés el próximo 30 de junio del presente año.

Uno de los que suena con fuerza es el club de sus amores, el Barcelona, que ya ha hecho la gestión para ficharlo de nuevo y tenerlo para la próxima temporada en sus filas. El ‘ok’ del cuerpo técnico ya lo tiene, lo que facilita las negociaciones al ser Xavi, un personaje que el astro conoce a la perfección por su pasado como jugadores en la generación dorada bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Lionel Messi está a punto de terminar su contrato con el PSG - Foto: REUTERS

Xavi habló para Sport y aseguró que no le ve ningún problema a incluir a Messi en el andamiaje de su equipo. “Leo podría jugar en varias posiciones: de falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base, viniendo para hacer el último pase”, dijo sin titubear el técnico catalán.

“Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar, porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente”, agregó.

El técnico aseguró que sí ha estado en contacto con él y le ha manifestado su bienvenida en caso de que quiera volver. “Sí, voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario. Igual no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barça ha sobrevivido”, dijo.

Lionel Messi en su último partido con el PSG. - Foto: Getty Images

L’Equipe asegura que Messi llegará al Barcelona

En las últimas horas de este martes, uno de los medios más importantes de Europa en materia deportiva como L’Equipe, confirmó que Messi llegará al Barcelona, sin embargo, reveló que no será directamente por negocio entre ambas partes, sino que habrá un equipo que mediará todo para su llegada.

Con el objetivo de evitar el Fair Play Financiero, el Barcelona recurrirá al Inter de Miami, equipo de la MLS que comprará a Messi, para luego cederlo en condición de préstamo al club blaugrana.

‘L’Equipe asegura que blaugranas y americanos quieren cerrar un acuerdo en el que Messi ficharía por la franquicia de la MLS y jugaría de 6 a 18 meses en el FC Barcelona a préstamo, por lo que podría formar parte de la plantilla culé la próxima temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys, confirmando así la tan esperado vuelta de Leo como jugador blaugrana.

Además apuntan a que Leo sería una opción que tendría mucho sentido, ya que le permitiría seguir jugando al más alto nivel en Europa hasta la Copa América 2024, para cerrar el círculo con el club de su vida, antes de ir a jugar a los Estados Unidos.