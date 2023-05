Dani Alves se hunde cada vez más: nuevo desgarrador testimonio de la víctima lo condena

El futbolista brasileño Dani Alves está por completar un total de seis meses en prisión, tras ser acusado de presunta violación contra una mujer en una reconocida discoteca de la ciudad de Barcelona. Y es que a pesar de pedir libertad condicional, los tribunales se la han negado de manera rotunda, ya que lo consideran un alto peligro de fuga.

Ahora bien, el caso ha tenido una serie de altibajos que ha puesto a ambas partes en contradicción. En un principio, Alves dijo no conocer a la mujer que lo acusó de haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento en un baño, sin embargo, su versión fue cambiando con el paso de los días, al tiempo que el escándalo se hacía más grande y su relación con la modelo española Joana Sanz se daba por terminada.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero de 2023 - Foto: Getty Images

Ahora bien, para poner más contra las cuerdas al jugador, en las últimas horas se conoció un nuevo testimonio de la víctima, donde contó más detalles de lo sucedido aquella noche en la discoteca de ‘Sutton’.

El encargado de hacer esta revelación fue el programa español “En Boca de Todos”. En el relato dice lo siguiente: “Él (Alves) se me acercó y me dijo: ‘¿No sabes quién soy?’, le respondí: ‘No’ y me dijo ‘Me llamo Dani y juego a la petanca en Hospitalet’. Recuerdo que me cogió la mano y la puso en su parte baja. Luego me dijo que nos fuéramos y le dije que no. Empecé a tener miedo y pensé: ‘¿Si me pone algo raro en la bebida?’ o ‘’¿Si le hace algo a mi amiga?’”.

En el relato, la mujer mencionó que ambos departieron en un lugar más privado. “Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Le dije: ‘No puedo, tengo que irme, no quiero’, pero me empezó a decir muchas cosas. Luego me puso en el suelo y quedé en shock. Me cogió del cabello y me hizo ponerme de rodillas delante de él. Recuerdo ver un tatuaje y dije: ‘Este tío me va a hacer mucho daño’”, contó.

Para finalizar, la mujer ha afirmado que vive con constante miedo desde aquel suceso. “Hasta el día de hoy son escenas que me vienen mucho”, concluyó.

El abogado de Dani Alves ha pedido su libertad mientras se determina la fecha del juicio - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Las imágenes de las cámaras de seguridad

Hasta ahora, el material probatorio ha estado exclusivamente en manos de las autoridades, sin embargo, el diario ARA de Barcelona tuvo acceso al material con el que se desmontan varios puntos de la defensa del jugador.

A partir de allí, el medio catalán relata que en los videos de las cámaras de seguridad se ve el momento en que “la víctima estaba de espaldas al futbolista, pero él le agarró la mano y la llevó a la zona de sus genitales. La chica la sacó de repente y, disimuladamente, alargó su mano hacia su prima para seguir bailando con ella y alejarse de Alves”.

Mientras bailaban, de acuerdo al ARA, Alves insistió en tocar a la mujer en varias oportunidades. “Bailaron cara a cara y Alves bajó la mano hasta el trasero de la chica. Ella volvió a quitársela”, describe el relato basado en las imágenes al interior del sitio.

Por un momento, Alves se alejó de la pista de baile y se sentó en la mesa que tenía reservada en la discoteca, antes de ir hacia el baño en el que, presuntamente, cometió el delito. “Se puso delante de una puerta, la abrió y espero a que fuera la víctima. Luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro”.

Otra cámara habría captado cuando la denunciante “estaba con su prima y se puso a llorar” cerca a la puerta del lugar. “Uno de sus primeros gestos fue señalarse rápidamente la rodilla, donde tenía una herida que el informe médico recogió” y que también sirve como prueba en contra del futbolista.

Alves, mientras tanto, se ve abandonando la discoteca con cautela para no ser reconocido. “El futbolista, con un suéter encima de la camiseta blanca y una gorra puesta, pasó junto al grupo sin detenerse e incluso se le ve dar un pequeño paso para esquivar a las chicas y al guardia. La conversación se detuvo y lo miraron sin decir nada”, finaliza el informe del diario catalán.