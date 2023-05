Víctima de Dani Alves entrega un nuevo desgarrador testimonio en contra del jugador: “me pegó”

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

El futbolista brasileño Dani Alves no pasa sus mejores días en la cárcel. El exjugador del Barcelona cumplirá seis meses recluido en el centro de Brians 2 de la ciudad de Barcelona tras ser acusado de presunta violación en una reconocida discoteca de esta ciudad.

Alves y su abogado Cristóbal Martell han movido cielo y tierra para recuperar su libertad, pero desde los juzgados se le ha negado su salida. “El Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona desestima la petición de libertad solicitada por la defensa”, informó el pasado martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que el futbolista seguirá en la cárcel.

Los abogados de Alves solicitaron el pasado 20 de abril la libertad de su defendido, pocos días después que el brasileño volviera a declarar a petición propia ante la juez, afirmando que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante.

A pesar de que Alves y su abogado han presentado pruebas para comprobar su libertad, la defensa de la víctima se ha sostenido con otras pruebas contundentes en que el brasileño cometió un delito y debe ser pagado.

No obstante, más allá del alegato entre ambas partes jurídicas, en las últimas horas se conoció el testimonio de la víctima, quien no se había pronunciado desde hace un tiempo.

En el Programa de Ana Rosa, de la cadena Telecinco, se reveló la declaración de la mujer. Según relata, ella accedió voluntariamente al baño y allí se besaron. Cuando ella quiso marcharse, el brasileño se lo impidió y cerró la puerta con el pestillo de la misma.

“Me empezó a decir cosas desagradables como ‘Tú eres mi p****a’ mientras me pegaba. Luego me tiró el bolso al suelo y me pegó”, señala la joven.

Además de ello, se conoció una grabación por parte de la mujer, donde se escucha a una amiga, la cual estuvo presente en el lugar donde afirmó que sí hubo penetración por parte del jugador.

Alves vive pesadilla en la cárcel

Con el desolador panorama que aún no tiene solución, en las últimas horas de este lunes se conoció la situación que vive el jugador dentro del recinto carcelario.

Uno de sus compañeros más cercanos allí contó que el brasileño se encuentra en mal estado y más por las constantes burlas e insultos que le hacen otros reos. “Hay gente maleducada que en el comedor le grita “mar*cón” y “violador”, se contó.

“Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la televisión, a ver la tele”, agregó a su relato.

El compañero del exjugador del Barcelona y PSG, además, aseguró que su estado físico no es el mejor, pues según lo que se ha relatado, Alves poco come y su cuerpo está “más delgado” y “más demacrado”.

Aunque Alves tiene privilegios, como lo aseguró el hombre, en la comida no se le mide de esta manera. “Él come exactamente la misma mierda que nos dan a nosotros. Tal cual”.