Escoltado y triste: así salió Luis ‘El Chino’ Sandoval de las oficinas de Junior tras terminar su contrato

A muy tempranas horas de este jueves 11 de mayo, el futbolista Luis ‘El Chino’ Sandoval arribó a las oficinas del Junior de Barranquilla para definir su situación después de los actos de indisciplina en los que se vio involucrado.

El delantero estuvo en el ojo de la crítica después de conocerse que el pasado lunes se presentó en estado de alicoramiento a la sede deportiva. Su accionar generó una severa molestia en el cuerpo técnico del equipo tiburón que por medio del ‘Bolillo’ Gómez confirmó que no seguiría más.

Luis Sandoval, delantero que fue apartado del Junior por problemas disciplinarios. - Foto: @JuniorClubSA

Acto seguido, Sandoval se presentó a la sede administrativa para rescindir su contrato y finiquitar su historia con el Junior. A las afueras del lugar, estuvieron los medios de comunicación para obtener algunas declaraciones del jugador.

Sin embargo, el delantero no dijo una sola palabra y con su mirada baja se montó a un vehículo para partir y poner punto final.

Momento de la salida del Chino Sandoval de la sede administrativa luego de rescindir su contrato con @JuniorClubSA https://t.co/rqe0dildOO pic.twitter.com/FKeB2vQUJ2 — El Bordillo (@ElBordillo) May 11, 2023

Vale resaltar que horas después, el Junior confirmó por medio de un comunicado la salida del jugador. “Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club decidió rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, se lee en la misiva.

No obstante, el equipo ‘tiburón’ confirmó también las sanciones para los otros jugadores señalados. “Así mismo, nos permitimos informar que el club, actualmente, adelanta un proceso disciplinario a los jugadores Walmer Pacheco, César Haydar, Ómar Albornoz y José Ortiz por presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”, se agregó.

Comunicado oficial de Junior anunciando sanciones en contra de los jugadores envueltos en polémica. - Foto: Junior

Ahora, fuentes cercanas al club confirmaron que Junior acompañará en el proceso de rehabilitación al jugador que no es la primera vez que se ve en estado de alicoramiento.

‘Bolillo’ Gómez rompió el silencio

Ante este panorama, este jueves en horas de la tarde el entrenador salió a dar la cara a los medios de comunicación y hablar sobre este gran escándalo que llega en un momento clave donde se pelea por el ingreso a los ocho mejores.

Sobre el caso de Sandoval, Gómez aseguró que: “Ese tema lo hablé con directivos y con los muchachos. Yo tomé una decisión y no sé cómo lo están manejando. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira, no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.

“Yo también la he embarrado, y en el fútbol hay un alto porcentaje de cosas. Siento dolor por muchachos que son buenas personas, porque dentro de la interna del grupo no son malos y se les fue la mano en un momento inadecuado”.

Seguido a ello, el antioqueño habló sobre los más recientes actos que involucraron a jugadores como Walmer Pacheco, Ómar Albornoz, César Haydar y José Ortiz. “Acá tenemos opciones de trabajar y el equipo va a sufrir porque quedamos con jugadores importantes afuera, pero confío en los otros muchachos. Todas las líneas se van a ver afectadas. El ambiente tal vez no es bueno, todos sufrimos por lo que ha pasado, pero primero está la institución ante todo y eso primó”.

Finalmente, Gómez habló de las burlas que han hecho al club por este lío. “Actualmente somos una risa. No podemos permitir ahora que Junior sea una burla, que saquen memes y eso”.

Bolillo Gómez en rueda de prensa sobre los actos de indisciplina. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

El próximo reto para los tiburones será el sábado cuando se mida con Deportivo Pereira, rival que no tiene mayores chances de clasificar a los ocho mejores.

Por otro lado, el cuadro del Bolillo Gómez cerrará el campeonato en busca de la clasificación, midiéndose con Atlético Huila, equipo que está eliminado, pero que luchará por puntos para evitar el descenso.