‘Chino’ Sandoval protagoniza nuevo escándalo en Cartagena: lo sacarían tras video que se filtró

Luis Sandoval vuelve a estar en el foco de las críticas por la celebración de su cumpleaños número 25 el pasado fin de semana. De acuerdo a información revelada por El Universal , medio cartagenero, el ‘Chino’ armó una ‘parranda’ en su casa hasta altas horas de la madrugada del lunes festivo y generó la molestia de los vecinos que no dudaron dos veces en denunciarlo ante la administración.

Aunque al siguiente día se presentó a tiempo para el entrenamiento y no dio evidencias de estar bajo los efectos del alcohol, las quejas desde el conjunto residencial llegaron hasta oídos de la dirigencia del Real Cartagena, club con el que tiene contrato hasta el final del presente campeonato.

Lo cierto es que la fiesta no habría sido organizada por el propio jugador, sino por miembros de su familia y amigos que viajaron hasta Cartagena para felicitarlo por cumplir un año más. ‘El Chino’ se llevó la sorpresa cuando llegó a casa y en ese argumento basa su defensa para impedir que el contrato sea terminado prematuramente.

Real Cartagena todavía no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, por lo que se espera que este miércoles se lleven a cabo reuniones en el club para determinar lo que pasará con el futbolista que llegó hace apenas unos meses procedente del Deportivo Cali.

“Están recogiendo firmas para botarlo de aquí, está arrendado diagonal a mí, en la torre 10. Eso aquí no está permitido y ese hombre que no es ni dueño de apartamento no puede estar con estos shows. La gente estaba rebotada con esa fiesta”, dijo un habitante del conjunto Burano, ubicado en Serena del Mar, citado por El Universal.