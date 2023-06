Luis Sandoval sin tapujos tras su salida del Junior por la indisciplina: “hubo linchamiento hacia mí y mi familia”

Hace varias semanas, el delantero Luis Sandoval puso fin a su historia con el Junior de Barranquilla después de formar parte de un grupo de jugadores que cometieron actos de indisciplina. En ese entonces, el club se pronunció por medio de un comunicado donde enfatizó lo hecho por el futbolista.

“Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club decidió rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, se leyó en la misiva.

Luego de ello, su nombre no se volvió a sentir hasta hace algunos días donde salió a la luz un video donde se le vio compartiendo con lo que parece ser una porrista del club. En tan solo 11 segundos, Sandoval y la mujer se muestran apasionados mientras en el video aparece el siguiente mensaje: “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, ¡lo demás es cuento! No ves que él es todo”.

Aunque el joven deportista ya no forma parte del equipo rojiblanco, las imágenes circulan en redes sociales y despertaron las críticas de varios seguidores del Junior, quienes arremetieron contra el exjugador atlanticense.

La imagen de Luis Sandoval saliendo de las oficinas del Junior. - Foto: El Bordillo y Junior

Rompió el silencio

Con el mercado de fichajes moviéndose en el fútbol colombiano, Sandoval reapareció como opción para vincularse al Junior. Bajo este panorama, el mismo jugador decidió romper el silencio y habar sobre su salida del club, donde además pidió unas sinceras disculpas por lo hecho en ese momento.

“Me dolió mucho, Junior es el equipo de mis amores. Reconozco que me equivoqué, le pido disculpas a la afición, directivos, cuerpo técnico y jugadores por el acto que tuve. Vengo trabajando con profesionales del tema”, dijo el jugador en charla con José Hugo Illera.

Sandoval admitió que ha vuelto a tener contactos con Junior para un posible regreso de cara al segundo semestre. “Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, quiero reivindicarme con Junior. Soy un profesional, si no se puede en Junior buscaré otras posibilidades”.

Sandoval venía siendo titular por encima de Carlos Bacca - Foto: DIMAYOR

Ahora bien, sumado a ello, el mismo jugador admitió que paso momentos muy difíciles junto a su familia, pues después de lo hecho, su relación cayó sustancialmente con la afición. “Duré 10 días encerrado, tratando de no salir con todo lo que me decían en la calle”.

Y agregó: “Acepto que cometí un error, pero hubo un linchamiento a mí, a mi familia, a mis padres. Pero acá estoy de pie y listo para dar lo mejor de mí”.

Finalmente, el delantero reveló que su tratamiento lo lleva junto a especialistas, pues no ha sido fácil la situación durante los últimos años. “He venido trabajando el tema con personas profesionales después de lo que me pasó me he venido reencontrando con mi mejor versión y siguiendo adelante. He venido tratando con una psicóloga, me ha ayudado bastante. He disfrutado con mi familia y eso es lo importante, pasar tiempo con mi familia”.

“Lo positivo que puedo sacar es que he venido pasando más tiempo con mi familia, futbolísticamente no puedo decir todavía por qué no he podido jugar. He estado trabajando personalizado y esperando que se pueda dar una oportunidad”, añadió.

Luis 'El Chino' Sandoval, jugador del Junior de Barranquilla. - Foto: Instagram @luis.sandoval9 - A.P.I.

Por lo pronto, Sandoval se encuentra sin equipo a la espera de una nueva oportunidad. En sus redes sociales se le ha visto entrenar para no perder el ritmo de competencia que traía con el cuadro tiburón donde marcó un par de goles en esta temporada.