Deportes

Más salidas en Independiente Medellín, además de Washington Aguerre: goleador se iría al Tolima

El poderoso sigue planeando su 2026, donde jugará Copa Libertadores y los torneos locales en Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 3:19 a. m.
Nómina del Deportivo Independiente Medellín en 2025-ll.
Nómina del Deportivo Independiente Medellín en 2025-ll. Foto: David Jaramillo/Colprensa.

Días movidos en el Deportivo Independiente Medellín. El equipo poderoso ya hizo oficial varias salidas de cara al 2026, pero parece que serán aún más. Este viernes, 26 de diciembre, anticiparon que uno de sus delanteros se podría marchar.

Se trata de Luis El Chino Sandoval, atacante de 26 años que estaría cerca de llegar al Deportes Tolima. Así lo reveló el periodista Felipe Sierra, por medio de su cuenta de X, donde dio más detalles al respecto.

Luis El Chino Sandoval interesa al Deportes Tolima

“Luis ‘Chino’ Sandoval (26) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Tolima. El Pijao negocia un préstamo con opción de compra con el DIM", fue la información que entregó Sierra, despertando todo tipo de comentarios.

Sandoval es un jugador con paso destacado en varios clubes, aunque también se ha visto envuelto en polémicas. Parece que el poderoso no lo tiene en el radar para 2026, donde disputará la Copa Libertadores.

Deportes

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Deportes

El puntaje perfecto que le da el medio más importante de Alemania a Luis Díaz: El mejor extremo de la Bundesliga

Deportes

Escándalo sacude la liga de Jhon Durán y Dávinson Sánchez: 14 jugadores detenidos en Turquía por problema de apuestas

Deportes

¿Qué canal pasa el Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League? Jhon Arias en acción

Deportes

Espaldarazo internacional a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: lo premian en destacado ranking

Deportes

Ídolo de Boca Juniors se pronunció y le dio la clave a Marino Hinestroza para triunfar en Boca: “Jugador distinto”

Deportes

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

Deportes

‘Chino’ Sandoval protagoniza nuevo escándalo en Cartagena: lo sacarían tras video que se filtró

Deportes

Chino Sandoval tiene nuevo equipo en el FPC; confirmaron club que lo firmará por tres años

Deportes

Video | Impresionante lesión del Chino Sandoval en el partido entre Real Cartagena y Barranquilla

Junior, Deportivo Cali y Águilas Doradas son algunos de los equipos a los que El Chino Sandoval ha prestado sus servicios. De hecho, en el cuadro azucarero dejó buenas sensaciones, aunque se terminó marchando de allí para 2024.

Se espera que en las próximas semanas haya más información al respecto. También es destacable que el Deportes Tolima trata de armarse para el año entrante, pues al igual que el DIM tiene compromiso en fase previa de Copa Libertadores.

¿Se marchan Aguerre, Rodallega y... Sandoval?

“Informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“, contó Medellín, en su web oficial, el pasado 22 de diciembre. Ahora, Luis Sandoval se sumaría.

Washington Aguerre se fue a Peñarol y dejó su puesto libre bajo los tres palos.
Washington Aguerre, sensible baja en el Medellín. Foto: Colprensa

“De manera paralela, seguimos trabajando en la conformación de la nómina para la próxima temporada, con el objetivo claro de construir un equipo competitivo que nos permita luchar por el título de liga y competir al más alto nivel en los torneos internacionales. En los próximos días estaremos comunicando nuevas salidas y la llegada de jugadores que fortalezcan el proyecto deportivo y nos acerquen a esos objetivos”, añadieron.

Mas de Deportes

Brandon Aubrey

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP.

El puntaje perfecto que le da el medio más importante de Alemania a Luis Díaz: El mejor extremo de la Bundesliga

Nómina del Deportivo Independiente Medellín en 2025-ll.

Más salidas en Independiente Medellín, además de Washington Aguerre: goleador se iría al Tolima

Jhon Durán y Dávinson Sánchez.

Escándalo sacude la liga de Jhon Durán y Dávinson Sánchez: 14 jugadores detenidos en Turquía por problema de apuestas

Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League.

¿Qué canal pasa el Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League? Jhon Arias en acción

Néstor Lorenzo recibió reconocimiento antes del cierre del 2025.

Espaldarazo internacional a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: lo premian en destacado ranking

Marino Hinestroza, jugador de Nacional / Fabián Vargas con Román Riquelme.

Ídolo de Boca Juniors se pronunció y le dio la clave a Marino Hinestroza para triunfar en Boca: “Jugador distinto”

NBA Navidad

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

Jugadores de Atlético Nacional en una tanda de penaltis contra el Bucaramanga.

Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.

River Plate ofertó 1.5 millones de dólares por un colombiano, pero su club los rechazó: “Insuficiente”

Noticias Destacadas