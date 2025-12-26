Más salidas en Independiente Medellín, además de Washington Aguerre: goleador se iría al Tolima

Días movidos en el Deportivo Independiente Medellín. El equipo poderoso ya hizo oficial varias salidas de cara al 2026, pero parece que serán aún más. Este viernes, 26 de diciembre, anticiparon que uno de sus delanteros se podría marchar.

Se trata de Luis El Chino Sandoval, atacante de 26 años que estaría cerca de llegar al Deportes Tolima. Así lo reveló el periodista Felipe Sierra, por medio de su cuenta de X, donde dio más detalles al respecto.

Luis El Chino Sandoval interesa al Deportes Tolima

“Luis ‘Chino’ Sandoval (26) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Tolima. El Pijao negocia un préstamo con opción de compra con el DIM", fue la información que entregó Sierra, despertando todo tipo de comentarios.

🚨 Luis ‘Chino’ Sandoval (26) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del #Tolima. El ‘pijao’ negocia un préstamo con opción de compra con el #DIM 🔴🔵 pic.twitter.com/ottgaAyKvq — Pipe Sierra (@PSierraR) December 26, 2025

Sandoval es un jugador con paso destacado en varios clubes, aunque también se ha visto envuelto en polémicas. Parece que el poderoso no lo tiene en el radar para 2026, donde disputará la Copa Libertadores.

Junior, Deportivo Cali y Águilas Doradas son algunos de los equipos a los que El Chino Sandoval ha prestado sus servicios. De hecho, en el cuadro azucarero dejó buenas sensaciones, aunque se terminó marchando de allí para 2024.

Se espera que en las próximas semanas haya más información al respecto. También es destacable que el Deportes Tolima trata de armarse para el año entrante, pues al igual que el DIM tiene compromiso en fase previa de Copa Libertadores.

¿Se marchan Aguerre, Rodallega y... Sandoval?

“Informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“, contó Medellín, en su web oficial, el pasado 22 de diciembre. Ahora, Luis Sandoval se sumaría.

Washington Aguerre, sensible baja en el Medellín. Foto: Colprensa

“De manera paralela, seguimos trabajando en la conformación de la nómina para la próxima temporada, con el objetivo claro de construir un equipo competitivo que nos permita luchar por el título de liga y competir al más alto nivel en los torneos internacionales. En los próximos días estaremos comunicando nuevas salidas y la llegada de jugadores que fortalezcan el proyecto deportivo y nos acerquen a esos objetivos”, añadieron.