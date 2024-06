Sacudón al futuro de Luis Díaz: destapan nuevo giro tras fichaje de Mbappé al Real Madrid

El francés terminó de esa manera un ciclo de siete años en el París Saint-Germain, equipo del que no salió tan bien como quería. “Me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”, dijo en rueda de prensa desde Francia.