Fichaje de Luis Díaz al Barcelona ya tendría veredicto final: revelan ‘bombazo’ desde España

Al tiempo que en Madrid no se habla de otra cosa que no sea el fichaje oficial de Kylian Mbappé, en Barcelona responden con el presunto elegido para reforzar la banda izquierda del equipo, ahora dirigido por el alemán Hansi Flick.

La cercanía con los directivos del Athletic y el precio en el que podrían cerrar la transacción serían las principales razones por las que la dirigencia del Barcelona se decantaría por Williams y no insistiría más en el fichaje de Lucho.

Ese sería un indicador clave para entender las razones de esta decisión, que impacta directamente al futuro del atacante colombiano. Barcelona no pasa por el mejor momento en materia económica y estaría obligado a buscar opciones que se ajusten a su flujo financiero, donde en este momento no encaja el nombre de Díaz.

Nico ya sonó con anterioridad en el Barça, pero el acuerdo no ha prosperado más allá de algunos contactos tímidos. “El Barça se ha puesto en contacto con su agente para hacerle saber que Williams es el elegido y que va a hacer todo lo que está en su mano para vestirle de blaugrana. No será fácil porque la situación económica culé no es la mejor”, aclara el medio catalán.