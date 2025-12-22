Dani Alves vuelve al fútbol tras escándalo judicial: confirman su nuevo equipo para 2026

Dani Alves ya pasó la página del escándalo judicial que protagonizó en Europa y está listo para volver al fútbol como presidente de un club portugués, en el que también espera aportar como jugador.

Así lo informó ESPN en un artículo que ha generado una ola de comentarios en todo el planeta. Su último partido fue en enero de 2023, cuando estaba en Pumas UNAM de México, justo antes de ser detenido por las autoridades catalanas.

Dani Alves duró 14 meses en prisión y fue absuelto por el Tribunal de Justicia de Cataluña en marzo de este año.

Luego de eso, el lateral brasileño fue captado como predicador en una iglesia cristiana y parecía totalmente alejado de la profesión que se lo dio todo en la vida.

Sin embargo, Dani Alves todavía no se despide del fútbol y planea volver a sus 42 años de edad para un último baile.

Dani Alves estuvo 14 meses en prisión Foto: AFP

¿Dónde jugará Dani Alves en 2026?

La prensa brasileña informó que Dani Alves acordó los detalles finales para la compra del Sporting Clube de São João de Ver, equipo de la tercera división de Portugal.

Su intención, además de tomar las decisiones administrativas, firmar un contrato por al menos seis meses para volver a jugar.

“Dani ha estado entrenando en casa y cree que solo necesita 30 días para volver a estar en forma y estar disponible para su nuevo equipo -jugó por última vez el 8 de enero de 2023, en México, cuando representó a Pumas, con quien rescindió su contrato”, informó ESPN Brasil.

A pesar de toda la polémica que se generó por su presunta agresión sexual a una mujer en el baño de una exclusiva discoteca de Barcelona, Alves no ha estado lejos de la opinión pública.

El futbolista lleva varios meses contando sobre su experiencia en la cárcel y cómo se encontró con Dios en medio del caso que se robó todas las portadas en Europa.

Dani Alves no tiene ninguna restricción que le permita jugar, pero ya se le daba por retirado luego de dos años completos sin tocar una pelota como profesional.

El récord que permanece intacto

Lo cierto es que en el São João de Ver no tendrá ningún tipo de presión mediática y podrá despedirse del fútbol como le hubiera gustado.

En dicho club hay tres brasileños jugando actualmente, entre ellos el experimentado volante Washington, que pasó por Palmeiras, Ponte Preta y Atletico Goianiense.

Mientras estaba en prisión, Dani Alves dejó de ser el futbolista con más títulos en la historia del fútbol y le cedió ese trono a Lionel Messi.

Pero en Brasil todavía tiene ese récord intacto: es el jugador con más trofeos nacido en Brasil, por encima de figuras como Pelé, Neymar o Ronaldo Nazario.