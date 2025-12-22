Deportes

Dani Alves vuelve al fútbol tras escándalo judicial: confirman su nuevo equipo para 2026

La prensa brasileña anuncia que todo está encaminado para su regreso a las canchas, luego de ser absuelto por presunta agresión sexual.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 5:54 p. m.
Dani Alves, defensor brasileño de 42 años.
Dani Alves, defensor brasileño de 42 años.

Dani Alves ya pasó la página del escándalo judicial que protagonizó en Europa y está listo para volver al fútbol como presidente de un club portugués, en el que también espera aportar como jugador.

Así lo informó ESPN en un artículo que ha generado una ola de comentarios en todo el planeta. Su último partido fue en enero de 2023, cuando estaba en Pumas UNAM de México, justo antes de ser detenido por las autoridades catalanas.

Dani Alves duró 14 meses en prisión y fue absuelto por el Tribunal de Justicia de Cataluña en marzo de este año.

Luego de eso, el lateral brasileño fue captado como predicador en una iglesia cristiana y parecía totalmente alejado de la profesión que se lo dio todo en la vida.

Sin embargo, Dani Alves todavía no se despide del fútbol y planea volver a sus 42 años de edad para un último baile.

Prison workers unions' members protest over the killing of a cook by an inmate the week before, as convicted rapist and former Brazil international football player Dani Alves (R), flanked by his lawyer Ines Guardiola, leaves Brians 2 prison in San Esteban Sasroviras, near Barcelona, on March 25, 2024. Convicted rapist and former Brazil international Dani Alves left a jail in Barcelona on March 25, 2024 after posting the one-million-euro bail set by a Barcelona court to ensure his release pending appeal. Ex-Brazil star has been sentenced to 4.5 years in jail for rape on February 22, 2024. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Dani Alves estuvo 14 meses en prisión

¿Dónde jugará Dani Alves en 2026?

La prensa brasileña informó que Dani Alves acordó los detalles finales para la compra del Sporting Clube de São João de Ver, equipo de la tercera división de Portugal.

Su intención, además de tomar las decisiones administrativas, firmar un contrato por al menos seis meses para volver a jugar.

“Dani ha estado entrenando en casa y cree que solo necesita 30 días para volver a estar en forma y estar disponible para su nuevo equipo -jugó por última vez el 8 de enero de 2023, en México, cuando representó a Pumas, con quien rescindió su contrato”, informó ESPN Brasil.

Algunas de las imágenes serían de cuando la mujer era menor de edad.
Algunas de las imágenes serían de cuando la mujer era menor de edad.

A pesar de toda la polémica que se generó por su presunta agresión sexual a una mujer en el baño de una exclusiva discoteca de Barcelona, Alves no ha estado lejos de la opinión pública.

El futbolista lleva varios meses contando sobre su experiencia en la cárcel y cómo se encontró con Dios en medio del caso que se robó todas las portadas en Europa.

Dani Alves no tiene ninguna restricción que le permita jugar, pero ya se le daba por retirado luego de dos años completos sin tocar una pelota como profesional.

Los guayos de lujo que usará Cristiano Ronaldo contra Colombia en el Mundial: revelaron fotos

El récord que permanece intacto

Lo cierto es que en el São João de Ver no tendrá ningún tipo de presión mediática y podrá despedirse del fútbol como le hubiera gustado.

En dicho club hay tres brasileños jugando actualmente, entre ellos el experimentado volante Washington, que pasó por Palmeiras, Ponte Preta y Atletico Goianiense.

Mientras estaba en prisión, Dani Alves dejó de ser el futbolista con más títulos en la historia del fútbol y le cedió ese trono a Lionel Messi.

Pero en Brasil todavía tiene ese récord intacto: es el jugador con más trofeos nacido en Brasil, por encima de figuras como Pelé, Neymar o Ronaldo Nazario.

Noticias Destacadas