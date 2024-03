Esta fue la millonada que pagó Dani Alves para poder salir de la cárcel bajo fianza en España

La Audiencia de Barcelona había otorgado el miércoles pasado la medida favorable al deportista, pero este no había podido ingresar hasta este lunes el dinero exigido por el tribunal para dejarlo libre mientras se resuelven los recursos a su sentencia. “Comunicamos que en la cuenta de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona consta el ingreso de la fianza de Daniel Alves”, indicó la corte en un breve comunicado.

Alves garantiza que no huirá

Al final de la breve vista, Alves, que compareció desde prisión a través de videoconferencia, aseguró al tribunal que no huiría y que cree en la justicia. Estos argumentos no convencieron ni al Ministerio Público ni a la acusación particular, que siguieron oponiéndose a que el exinternacional brasileño dejara la cárcel, ya que seguían considerando elevado el riesgo de fuga.