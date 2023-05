Xavi soltó la ‘bomba’ del Barcelona: destapó charla con Messi y contó en qué va lo de su regreso

A un partido de terminar la temporada, en Barcelona no se habla de otra cosa que no sea el mercado de fichajes, al que entrarán en desventaja por el apretado presupuesto salarial y la negativa de La Liga por ofrecerles facilidades de cumplir con el fair play financiero.

En ese sentido, la dirigencia del conjunto catalán se encuentra trabajando en la salida de varios jugadores, que se sumarán a la lista encabezada desde este mes por Sergio Busquets y Jordi Alba, dos de los principales referentes de la plantilla.

Para muchos, el hecho que estos dos jugadores hayan decidido salir es la muestra clara que el regreso de Lionel Messi será casi una misión imposible, pues la continuidad de sus amigos jugaba un papel fundamental en la tarea de convencerlo de un ‘último baile’ para el que debe rebajarse el salario y, sobre todo, esperar a que lo puedan inscribir ante la competición.

Sergio Busquets y Jordi Alba fueron homenajeados en el Camp Nou - Foto: REUTERS

Pero la ilusión no se detiene en la hinchada, que confía en la experiencia del presidente Joan Laporta para solucionar todo antes del inicio del mercado y poner sobre la mesa todo lo que Messi necesita para volver a casa.

El ‘ok’ del cuerpo técnico ya lo tiene, lo que facilita las negociaciones al ser Xavi, un personaje que el astro argentino conoce a la perfección por su pasado como jugadores en la generación dorada bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Xavi habló para Sport y aseguró que no le ve ningún problema a incluir a Messi en el andamiaje de su equipo. “Leo podría jugar en varias posiciones, en varias posiciones: de falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base, viniendo para hacer el último pase”, dijo sin titubear el técnico catalán.

“Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar, porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente”, agregó.

Messi se despidió del Barcelona en el año 2021. - Foto: AP

Se ha hecho la gestión

Xavi se ha encargado de confirmar este lunes que el Barcelona está moviendo sus fichas para el regreso de Messi, aunque en la prensa aseguran que está cada vez más difícil por el problema financiero y la multimillonaria oferta que le han puesto desde el Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda”, apuntó.

El técnico aseguró que sí ha estado en contacto con él y le ha manifestado su bienvenida en caso de que quiera volver. “Sí, voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario. Igual no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barça ha sobrevivido”, dijo.

Xavi considera que “es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo. Es difícil ¿no? No sé qué dudas podría tener. Quizá que ya es otro proyecto, qué futbolistas importantes que tienen muy buena relación como Busi y Jordi se marchan. No lo sé, no estoy en su cabeza”.

“Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal”, finalizó.