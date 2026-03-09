Deportes

Xavi lanza ‘bomba’ al Barcelona y cuenta quién impidió regreso de Messi: “Le iba a hacer la guerra”

El exentrenador y exjugador culé entregó sus declaraciones en medio del proceso electoral que busca elegir al nuevo presidente del club.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 8:21 a. m.
Lionel Messi estuvo a punto de llegar al Barcelona: Xavi reveló quién impidió su regreso.
El exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que el expresidente del club y ahora candidato a la presidencia Joan Laporta frenó el regreso de Leo Messi al Barça en 2023 pese a que, según él, la operación estaba encarrilada y contaba incluso con el visto bueno de LaLiga, y ha afirmado que el mandatario le llegó a decir que si el argentino volvía al club “le iba a hacer la guerra”.

MADRID, SPAIN - MARCH 17: Head coach Xavi Hernandez of FC Barcelona looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico Madrid and FC Barcelona at Civitas Metropolitano Stadium on March 17, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Xavi Hernández, extécnico del Barcelona Foto: Getty Images

En una entrevista concedida a La Vanguardia, recogida por Europa Press, Xavi ha explicado que el regreso del astro argentino estuvo muy cerca cuando él era entrenador del primer equipo y que incluso mantuvieron conversaciones directas durante varios meses tras el Mundial de Catar. “Laporta no dice la verdad. Estuvo a punto de volver conmigo de entrenador. Estaba fichado. Enero de 2023. Contacté con él después de quedar campeón del mundo y me dijo que tenía ilusión por volver”, relató.

Según Xavi, el acuerdo estaba prácticamente cerrado hasta que el presidente dio marcha atrás. “Hablamos hasta el mes de marzo y le digo ‘cuando tú me des el OK se lo digo al presidente’. Teníamos luz verde de LaLiga, pero Laporta lo tiró todo para atrás. Me dijo textualmente que si volvía Messi le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, aseguró.

El excentrocampista y extécnico ‘culé’, que fue compañero del argentino, también explicó que intentó contactar con Messi para entender lo ocurrido. “Intenté hablar con Leo y no me cogía el teléfono. Hablé con el padre y le dije que no entendía nada y me dijo: ‘Habla con el presidente’. Estaba todo hecho, iba a ser su ‘last dance’, como Michael Jordan, todo estaba preparado”, afirmó.

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Croacia le reveló a Colombia su convocatoria para el amistoso: ¿para cuándo la de Lorenzo?

Repechaje del Mundial 2026 en vilo: Irak no iría y hay alarmas en Fifa por lo que pasará

Real Madrid vs. Manchester City: inteligencia artificial dice quién ganará el duelo de ida en Champions League

Se amplía pesadilla de Falcao García: Millonarios dio nuevo veredicto para Liga BetPlay

La votación que sacó Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, que no le alcanzó para el Senado de la República

Batalla campal en Brasil entre jugadores en el clásico Cruzeiro vs. Mineiro: El Mineirao fue un ring de boxeo

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Xavi Hernández le dijo al mundo lo que piensa de Luis Díaz: su concepto causa sensación

¿Por qué despidieron a Xavi Hernández como DT de Barcelona si finalmente iba a seguir? Las declaraciones que lo condenaron

En este sentido, Xavi sostuvo que el regreso del argentino no se frustró por motivos económicos o normativos, como se llegó a apuntar. “Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pida más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, manifestó.

Además, el técnico de Terrassa se mostró crítico con la forma en que se produjo su salida del banquillo blaugrana y señaló a Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta y persona de confianza del expresidente en materia futbolística pese a no tener cargo en el club, como una figura determinante dentro del club.

Lionel Messi despidiéndose de FC Barcelona
“Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro”, afirmó.

También se refirió al director deportivo, Deco, de quien dijo que le tiene respeto pero que su margen de decisión es limitado. “Le respeto, pero está maniatado por Echevarría, que es el que decide realmente”, aseguró.

Xavi admitió además sentirse dolido por algunas declaraciones recientes del expresidente Laporta sobre su etapa al frente del equipo. “Me he estado aguantando, pero el presidente está diciendo que yo quería diez bajas y no es verdad. Yo lo que quiero es que el socio entienda que esto está pasando dentro del Barça y, con la mano en el corazón, que el club necesita un cambio de arriba a abajo, de estructura, profesionalidad...”, lamentó Xavi, que ha dado su apoyo público al candidato Víctor Font.

Pese a todo, el técnico reivindicó el legado de su etapa en el banquillo y las bases que, a su juicio, dejó para el proyecto actual. “Sentamos unas bases muy buenas para que este proyecto tuviese continuidad. La columna vertebral del equipo la forman Lamine, Pedri, Balde, Cubarsí, Fermín... Gente por la que apostamos nosotros. Es uno de los legados del cual me siento más orgulloso, más allá de los dos títulos que conseguimos”, explicó.

Laporta y Xavi en rueda de prensa este jueves.
En la misma línea, destacó la relación que mantuvo con el vestuario durante su etapa como entrenador. “Fuimos una familia dentro del vestuario, siempre he ido de cara con los futbolistas. Ahora ves a Fermín, a Lamine, que para mí ya es el mejor del mundo, a Raphinha, al que cambiamos de posición para que atacara la profundidad...”, comentó.

Con todo, Xavi también reconoció errores durante su etapa al frente del equipo. “Claro que hicimos cosas mal, hemos hecho mucha autocrítica, yo personalmente y luego con el ‘staff’ a base de reuniones. Para hacer un resumen corto diría que mi exigencia respecto al club fue de más a menos. Mientras tuvimos la sartén por el mango el equipo iba subiendo; a la que empezaron a decidir ellos, el equipo, y no por casualidad, bajó”, concluyó.

