Xavi Hernández le dijo al mundo lo que piensa de Luis Díaz: su concepto causa sensación

Para Barcelona, el fichaje de Luis Díaz siempre parecerá que fue un sueño frustrado. Por más que lo intentaron, no terminó por darse ni el mercado pasado, ni en el más reciente.

Uno de los protagonistas blaugranas que tiene toda la autoridad para hablar del tema es Xavi Hernández, multicampeón y técnico hace un par de años de los culés.

En las últimas horas, el mencionado otorgó una entrevista al Gol Caracol, a quienes les dio un concepto del atacante guajiro.

Si bien se sabe que por el momento que pasa Díaz hay admiración, no se esperaba que tanta de parte de un campeón mundial en 2010.

Hernández reveló que Lucho fue uno de sus anhelos más fuertes a la hora de contratar un jugador mientras era entrenador del Barca.

"La situación económica era la que era, era muy difícil para nosotros en ese momento”, lamentó.

Adicional a eso, recalcó sobre el hecho de que sí o sí lo quería sumar a sus filas: “Unas de las prioridades cuando yo estaba de entrenador, pero fue imposible”.

Aceptando que no pudo ser, igual le elogió todo lo que es, al punto de describirlo como un "futbolista de talla mundial“.

Esa frase generosa con Lucho no fue la única, también ahondó en las múltiples características que lo hacen un futbolista a tener en cuenta por cualquier equipo grande de Europa.

”Capaz de marcar diferencias, extremo con una velocidad endiablada, gol, asistencia. Además, trabajador", aseveró.

Xavi Hernández aceptó sentir un gusto fuerte por el colombiano, Luis Díaz. | Foto: REUTERS // Getty Images

Uno de los últimos interrogantes que respondió Xavi estuvo relacionado con la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Para el experimentado exjugador, el cuadro nacional lo tiene todo para ser “una de las sorpresas y revelaciones del Mundial”.

Dicho concepto emociona por completo a los partidarios del conjunto cafetero, quienes se ilusionan con avanzar más allá de la fase de grupos en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

En Barcelona no se reponen al fichaje de Díaz

Desde varios flancos se ha reprochado la no contratación de Luis Díaz por Barcelona. Uno de los sectores que apunta con vehemencia es la prensa catalana.

Diario Sport, de los más recios de España, escribió en el trascurso de esta semana un artículo que decidió titular: “Luis Díaz era el fichaje”.

De ahí en adelante empezaron a hacer un recuento para destacar lo que viene haciendo el colombiano con Bayern Múnich.

Luis Díaz no fue fichado por Barcelona y brilla en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

“El Guajiro se apuntó un doblete y una asistencia en el triunfo del Bayern sobre el Eintracht; convirtió el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga”, tras la presentación del pasado fin de semana.

Revisándole las estadísticas acumuladas en sus primeros diez juegos vestido con los colores del Bayern, para el medio citado es una “auténtica bestialidad”.

“Mes y medio después, la vida sigue igual para el guajiro. Sus números son una auténtica bestialidad: seis tantos —cinco en la Bundesliga— y cuatro asistencias en diez partidos”, apuntan.

Al parecer, el único escenario en que falta demostrar su nivel es Liga de Campeones. De hacerlo allí, no existiría duda alguna de poderío actual de Díaz.