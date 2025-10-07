Suscribirse

Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

Ver la repercusión que ha tenido el colombiano en Bayern Múnich generó un fuerte pronunciamiento en medio de la crisis culé.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 2:44 p. m.
Luis Díaz no fue fichado por Barcelona y brilla en Bayern Múnich.
Luis Díaz no fue fichado por Barcelona y brilla en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

No hacer el esfuerzo total por hacerse con los servicios de Luis Díaz en el pasado mercado de fichajes está siendo motivo de lamento para el Barcelona.

Si bien se supo que los culés lo intentaron con una propuesta al Liverpool, al ver que no era tan sencillo entrar en la negociación, decidieron desistir.

Haberlo intentado un poco más, con algo más de dinero, les estaría resolviendo hoy día líos mayúsculos que tienen en el inicio de la temporada 2025/2026.

Robert Lewandowski se lamenta en medio de la derrota con Sevilla
Robert Lewandowski se lamenta en medio de la derrota con Sevilla. | Foto: Europa Press via Getty Images

Después del papelón blaugrana que se dio el pasado fin de semana ante Sevilla, donde salieron goleados por 4-1, las críticas hacia estos han sido incesantes.

Como era de esperarse desde uno de los flancos de donde venían los ataques era la prensa catalana, en cabeza del Diario Sport.

Estos, al ver el momento que está viviendo el guajiro en Bayern Múnich, decidieron lanzar una nota reprochando a la directiva: “Luis Díaz era el fichaje”.

Desde el encabezado, el medio sentó su posición sobre el error que se habría cometido al no apostar con más fuerza por Lucho.

Contexto: Vuelve y juega con Luis Díaz: Kimmich lanzó otro mensaje por lo que hace en Bayern Múnich

“El Guajiro se apuntó un doblete y una asistencia en el triunfo del Bayern sobre el Eintracht; convirtió el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga”, resaltan tras lo hecho por Díaz el pasado fin de semana.

Además de eso, citan unas palabras del alemán, Jürgen Klinsmann, quien le auguró al colombiano éxito total en los bávaros tras la salida de Anfield Road.

“Creo que pueden estar muy orgullosos de tener un jugador como Luis Díaz. No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto”, anticipaba y el tiempo dio cuenta de que acertó.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern München at Deutsche Bank Park on October 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt. | Foto: Getty Images

Sport también hizo un recuento de todo lo que ha hecho el guajiro en sus primeros partidos con el conjunto de Múnich.

Hasta de “histórico” le califican y les mortifica que las directivas de Barcelona hayan preferido reducir costos con el préstamo de Marcus Rashford.

“Histórico”

Revisándole las estadísticas acumuladas en sus primeros diez juegos vestido con los colores del Bayern, para el medio citado es una “auténtica bestialidad“.

“Mes y medio después, la vida sigue igual para el guajiro. Sus números son una auténtica bestialidad: seis tantos -cinco en la Bundesliga- y cuatro asistencias en diez partidos”, apuntan.

Sobre el tanto que anotó el guajiro durante el pasado fin de semana al Eintracht, tan solo 14 segundos después del pitazo inicial, estos lo ubicaron en un sitio privilegiado a Lucho.

Contexto: Sale a la luz dura decisión de la Selección Colombia sobre Luis Díaz: “Había exigencias”

“Se convirtió en el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga. Solo superado por Giovane Élber -11 segundos al Hamburgo en 1998- y Lothar Matthäus -13 segundos al Gladbach en 1986-“, destacó Sport.

Aunque todo lo dicho con anterioridad por el medio catalán es bueno, le meten presión al cafetero para que demuestre en el escenario donde las verdades estrellas brillan.

“Su inicio está siendo estelar, solo le falta poner la guinda estrenándose como goleador con la camiseta bávara en la Champions League”, esperan de Lucho Díaz.

