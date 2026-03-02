Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

En busca de una remontada épica, Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey 2025/2026.

La serie está prácticamente sentenciada por el 4-0 en el partido de ida; sin embargo, la hinchada del Barça confía en el poderío de sus delanteros para poner la serie a su favor.

“Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo durante esos 90 minutos o quizá más. Tenemos que luchar por el equipo, por el club y por los aficionados”, declaró el técnico Hansi Flick. “Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible”.

El partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para este martes a las 3:00 de la tarde y será transmitido por Win Sports para todo el país. Las acciones del compromiso también estarán disponibles en la aplicación por pago de Win Play.

Barcelona no se rinde

El conjunto azulgrana no solo necesita marcar cuatro goles, sino mantener su portería en cero. Esa es la dificultad más grande ante un rival que los humilló hace menos de un mes y está dispuesto a sacar otra victoria de su visita al Camp Nou.

“Siempre queremos jugar con nuestro estilo. Hemos pensado en todo lo que podría pasar, en todas las cosas que podrían darnos ventaja. Hay que jugar como un bloque con y sin balón. Tenemos que presionar, ganar los uno contra uno y sacar bien la pelota. No se pueden perder balones”, apuntó Flick.

La hinchada se aferra al recuerdo de la remontada histórica contra París Saint-Germain, pero de ese plantel no queda ningún sobreviviente. “No pienso en pasado ni en futuro, sino en el presente. Conocemos la historia, pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana. No lo hicimos muy bien en el último partido ante el Atlético y quiero ver nuestra mejor versión”, agregó el DT.

Estas semifinales tienen aroma de revancha para el Atlético, que cayó eliminado el año pasado en semifinales de Copa del Rey ante el mismo rival.

“Nosotros nos imaginamos el partido como solemos imaginarlo siempre contra cualquier rival; sabemos de sus virtudes, sabemos de nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer, y no hay mucho más”, declaró Diego Simeone.

Atlético de Madrid no clasifica a la final de Copa desde el año 2013, cuando derrotaron al Real Madrid con un gol del brasileño Miranda en la prórroga.

