Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Real Madrid falló en condición de local contra Getafe (0-1) y cedió terreno en la tabla de posiciones de LaLiga. El conjunto merengue sigue en el segundo lugar, pero ahora tiene cuatro puntos de diferencia por debajo del Barcelona.

El partido estuvo marcado por la polémica agresión de Antonio Rüdiger contra un rival y el golazo de Martín Satriano con un espectacular remate de volea.

Los hinchas locales reaccionaron silbando a su equipo en varios pasajes del compromiso, una alarma encendida para el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa y su plantilla de jugadores.

Cabe recordar que Kylian Mbappé no estuvo disponible por un esguince de rodilla que viene arrastrando desde diciembre, ausencia que se sintió sobre la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid 0-1 Getafe

A pesar de las múltiples bajas, Real Madrid era claro favorito a quedarse con la victoria en el cierre de la fecha 26. Getafe pelea en la parte baja de la tabla y no cuenta con un buen registro en sus visitas al mítico escenario ubicado en el Paseo de la Castellana.

Los blancos pudieron quedarse con uno menos al minuto 25; sin embargo, el VAR no se percató de una agresión de Antonio Rüdiger contra Diego Rico. El defensor alemán golpeó con su rodilla en el rostro del rival y ni siquiera recibió la tarjeta amarilla.

Mientras las redes estaban inundadas con el video de la polémica, Getafe aprovechó un rebote sin dueño al borde del área para meter el primer gol del partido.

El uruguayo Martín Satriano sacó una volea imparable con la pierna derecha y la clavó en el ángulo para poner a celebrar al conjunto azulón.

Real Madrid se fue al descanso por debajo en el marcador y con la rechifla de sus hinchas, que siguen molestos por el planteamiento de Arbeloa sumado al bajo nivel de varios jugadores.

Real Madrid pierde la chispa

En el segundo tiempo fue mucho más marcada la posesión del Real Madrid y el planteamiento defensivo de Getafe, que se colgó de los palos aguantando la ventaja en el marcador.

Vinícius, Carvajal y Huijsen tuvieron opciones de marcar el empate, pero el arco norte del Bernabéu parecía estar bajo llave con una gran actuación del arquero David Soria.

A la desesperada, Álvaro Arbeloa metió cambios ofensivos como el argentino Franco Mastantuono y el internacional marroquí Brahím Díaz. Eso hizo que el Real Madrid terminara volcado en la portería rival, mientras la zaga del Getafe sacaba balones de puntazo y hacia arriba.

Los cinco minutos de reposición se consumieron y el pitazo final confirmó una nueva derrota para el cuadro merengue, que cede cuatro puntos en la lucha contra el Barcelona y complica la recta final de la temporada.

Getafe no le ganaba al Real Madrid desde 2008, es decir, hace más de 17 años que no pasaba algo igual en el fútbol español.