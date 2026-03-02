Deportes

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

La ausencia de Kylian Mbappé se hizo sentir y el conjunto merengue cayó como local en el Santiago Bernabéu.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de marzo de 2026, 5:10 p. m.
Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga.
Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga. Foto: AFP or Licensors

Real Madrid falló en condición de local contra Getafe (0-1) y cedió terreno en la tabla de posiciones de LaLiga. El conjunto merengue sigue en el segundo lugar, pero ahora tiene cuatro puntos de diferencia por debajo del Barcelona.

El partido estuvo marcado por la polémica agresión de Antonio Rüdiger contra un rival y el golazo de Martín Satriano con un espectacular remate de volea.

Los hinchas locales reaccionaron silbando a su equipo en varios pasajes del compromiso, una alarma encendida para el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa y su plantilla de jugadores.

Cabe recordar que Kylian Mbappé no estuvo disponible por un esguince de rodilla que viene arrastrando desde diciembre, ausencia que se sintió sobre la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Deportes

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Ciclismo

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

Deportes

Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

Deportes

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Deportes

Los países que se ilusionan con el Mundial 2026 si Irán decide retirarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Deportes

Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Deportes

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Deportes

Desde Real Madrid dan detalles sobre la lesión de Kylian Mbappé: Arbeloa habló de su recuperación

Especiales Multimedia

La tormenta de nieve que azotó Nueva York, entre las imágenes de la semana

Deportes

Pronóstico de la Inteligencia Artificial en Champions League: estos clasificarían a cuartos de final

Real Madrid 0-1 Getafe

A pesar de las múltiples bajas, Real Madrid era claro favorito a quedarse con la victoria en el cierre de la fecha 26. Getafe pelea en la parte baja de la tabla y no cuenta con un buen registro en sus visitas al mítico escenario ubicado en el Paseo de la Castellana.

Los blancos pudieron quedarse con uno menos al minuto 25; sin embargo, el VAR no se percató de una agresión de Antonio Rüdiger contra Diego Rico. El defensor alemán golpeó con su rodilla en el rostro del rival y ni siquiera recibió la tarjeta amarilla.

Mientras las redes estaban inundadas con el video de la polémica, Getafe aprovechó un rebote sin dueño al borde del área para meter el primer gol del partido.

El uruguayo Martín Satriano sacó una volea imparable con la pierna derecha y la clavó en el ángulo para poner a celebrar al conjunto azulón.

Real Madrid se fue al descanso por debajo en el marcador y con la rechifla de sus hinchas, que siguen molestos por el planteamiento de Arbeloa sumado al bajo nivel de varios jugadores.

Real Madrid pierde la chispa

En el segundo tiempo fue mucho más marcada la posesión del Real Madrid y el planteamiento defensivo de Getafe, que se colgó de los palos aguantando la ventaja en el marcador.

Vinícius, Carvajal y Huijsen tuvieron opciones de marcar el empate, pero el arco norte del Bernabéu parecía estar bajo llave con una gran actuación del arquero David Soria.

A la desesperada, Álvaro Arbeloa metió cambios ofensivos como el argentino Franco Mastantuono y el internacional marroquí Brahím Díaz. Eso hizo que el Real Madrid terminara volcado en la portería rival, mientras la zaga del Getafe sacaba balones de puntazo y hacia arriba.

Los cinco minutos de reposición se consumieron y el pitazo final confirmó una nueva derrota para el cuadro merengue, que cede cuatro puntos en la lucha contra el Barcelona y complica la recta final de la temporada.

Getafe no le ganaba al Real Madrid desde 2008, es decir, hace más de 17 años que no pasaba algo igual en el fútbol español.

Más de Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Egan Bernal y Nairo Quintana viven realidades distintas en el ránking UCI.

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, celebra su victoria en el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el Circuit de Catalunya de Montmeló.

Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

31 July 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, presentation of new signing Luis Díaz. Bayern new signing Luis Díaz takes part in a press conference. Photo: Harry Langer/dpa (Photo by Harry Langer/picture alliance via Getty Images)

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Jugador de Irán / Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los países que se ilusionan con el Mundial 2026 si Irán decide retirarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Millonarios y su hinchada celebra el triunfo por 5-1 ante Deportivo Pereira

Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Nómina de Atlético Nacional que se enfrentó a Deportes Tolima en la fecha 9 de Liga BetPlay

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Balón oficial de la Copa del Mundo 2026 en un estadio de México

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Render de un globo terráqueo con piezas decoradas con las banderas de Canadá, México y Estados Unidos

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Noticias Destacadas