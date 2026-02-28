Deportes

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

El Barcelona ahora piensa en la remontada al Atlético de Madrid por la Copa del Rey.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 2:00 p. m.
Lamine Yamal marcó triplete con el Barcelona.
Lamine Yamal marcó triplete con el Barcelona. Foto: DPPI via AFP

El FC Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, ganó este sábado por 4-1 al Villarreal CF en un partido de la jornada 26, donde un ‘hat-trick’ de Lamine Yamal ha encarrilado la victoria de los culés, cuya mirada ya se dirige a la inminente vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo
El FC Barcelona recuperó la punta del torneo.
El FC Barcelona geoleó y ya piensa en la revancha contra el Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

Al Spotify Camp Nou llegaba un adversario incómodo, que está pelando precisamente con el Atlético por ocupar la tercera posición liguera. Y de inicio el Villarreal mantuvo el pulso a un equipo local que tenía la mirilla desviada en ataque, luego de tres remates desviados de Raphinha Dias, Fermín López y Jules Koundé.

Las réplicas del ‘Submarino Amarillo’ pasaban muchas veces por las botas de Nicolas Pépé, escorado a la banda derecha y que en el minuto 11 filtró un pase a la carrera de Georges Mikautadze; este pisó área, hizo un recorte y pasó a Alberto Moleiro, quien en vez de disparar prefirió ceder el balón a Santi Comesaña, cuyo remate fue taponado por Koundé.

Los pupilos de Hansi Flick aumentaron su ritmo y hallaron premio poco antes de la media hora, cuando Fermín robó la pelota a Pape Gueye en el centro del campo y avanzó metros hasta asistir al hueco para el esprint de Lamine Yamal, quien se acomodó el esférico con el exterior de su pie izquierdo.

Deportes

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Deportes

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

Deportes

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Deportes

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Deportes

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Deportes

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Deportes

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Deportes

Real Madrid no le pierde pisada al Barcelona: LaLiga, más apretada que nunca; así está la tabla de posiciones

Deportes

Silbidos y reclamos a Real Madrid en partido contra Levante: Mbappé calmó las aguas y ahora tienen los ojos en Mónaco

Deportes

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Sin demasiada capacidad de reacción, el conjunto visitante encajó el 2-0 en el 37′, un excepcional gol de Lamine. Recibió el ’10′ blaugrana en la banda derecha y encaró a Sergi Cardona, a quien tenía desbordado con sus virguerías; Lamine recortó y se marchó veloz, evitó la llegada de Moleiro con un bote sutil y ejecutó un zurdazo casi a la escuadra.

Bello gol del joven astro del Barça y de la selección española, pero el equipo entrenado por Marcelino García Toral no bajó los brazos. Pépé siguió creando peligro y en el 40′ envió un centro con la zurda y a pie cambiado hacia el interior del área local, donde Ayoze Pérez falló con la puntera un remate forzado frente a la salida del portero Joan Garcia.

Antes del descanso, se anuló un gol a Koundé por fuera de juego en su desvío a un tiro de Dani Olmo, tras el saque de un córner. Al regreso de los vestuarios, el propio Olmo rondó el 3-0 con un tiro a bocajarro como colofón a un pase de Koundé, habiéndose invertido los roles, pero Luiz Júnior demostró que estaba atento como guardián de la portería amarilla.

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido
Robert Lewandowski (derecha) del Barcelona celebra con Lamine Yamal el segundo gol de su equipo en la victoria 2-1 ante la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys en Barcelona, el domingo 28 de septiembre de 2025. (AP Foto/Joan Monfort)
Lamine Yamal celebrando un gol junto a Robert Lewandowski Foto: AP

De hecho, sus compañeros achucharon y llegó el 2-1 en el 49′, a la salida de un córner donde hubo un barullo; Santiago Mouriño tocó la bola y Gueye remachó el gol casi en el área pequeña del Barça, aprovechando ese desajuste. Además, el Villarreal rozó el empate tras una mala salida de Joan Garcia y, aunque Ayoze lo esquivó, mandó fuera su tiro lejano.

La acción había nacido de una posible falta de Comesaña a Lamine, lo cual encendió los ánimos. Delante de ese escenario, Flick movió piezas en la línea medular porque retiró a Olmo para meter a Pedri González. Y ya la sola presencia del tinerfeño incordió a los de Marcelino Gª Toral, generando espacios que Raphinha y Ferran Torres trataron de aprovechar.

No en vano, Luiz Júnior tapó un remate del ‘Tiburón’ tras un pase en largo y raso del mediapunta brasileño, como preludio del 3-1 que llegó en el 69′ por obra y gracia de Pedri; su asistencia desde el centro del campo traspasó un par de líneas rivales, con rumbo para un Lamine que corrió hasta el área y batió al portero del ‘Submarino’ con un zurdazo.

Quizá pensando en su partido copero del 3 de marzo ante el Atlético, Flick dio descanso a hombres clave y fue entonces el momento de Marcus Rashford y de Robert Lewandowski en ataque. De hecho, el polaco merodeó el cuarto gol azulgrana con un cabezazo en un córner, pero que se marchó junto al poste. Marcelino también hizo sustituciones y todo se calmó.

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”
Lamine Yamal, gol de Barcelona ante Albacete.
Lamine Yamal, figura del Barcelona contra el Villareal. Foto: AP

En el descuento rompió esa tregua un pase de Pedri a la internada en el área rival de Koundé, que pasó a un Lewandowski letal para marcar en solitario por ese desbarajuste. El Barça alcanzó de esta forma los 64 puntos en la cumbre liguera, sujetando el ímpetu del Real Madrid. Por su parte, el ‘Submarino’ se quedó con 51 puntos tras esta dura derrota.

Más de Deportes

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la finalissima

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Tarjeta roja

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

Todavía se están estudiando la implementación de otras nuevas reglas en este deporte.

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Colombia's coach Nestor Lorenzo gestures during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Peru at Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, Friday, June 6, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Daniel Valencia

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors.

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Luis Díaz, Kevin Mier y Nicolas Benedetti integran el once ideal de ventas más caras en la historia del FPC.

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó.

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Noticias Destacadas