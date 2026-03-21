Barcelona, atento a lo que suceda entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan este domingo en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, un duelo que apunta a ser decisivo para el destino doméstico, ya que los merengues necesitan ganar para seguir metiendo presión al líder FC Barcelona, mientras los rojiblancos podrían perder la tercera plaza si no puntúan en el Santiago Bernabéu.

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Real Madrid vs. Atlético de Madrid en derbi de LaLiga de España. Foto: Getty Images

Tanto merengues como colchoneros llegan al derbi liguero aupados por la euforia europea, al haber avanzado a cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los de Álvaro Arbeloa, después del contundente 3-0 en la ida frente al Manchester City, volvieron a ganar en el Etihad Stadium (1-2) con un doblete de Vinícius Júnior; y los del ‘Cholo’ Simeone aguantaron el tipo tras el 5-2 de la ida contra el Tottenham, aunque perdieron 3-2 en Londres para guardar su plaza entre los ocho mejores equipos de Europa.

Por tanto, el ánimo en ambos bandos es muy positivo, antes de un encuentro en el que esto no tiene por qué ser determinante. En los blancos, habrá cierta pulsión de revancha después del rapapolvo infligido por los rojiblancos, que endosaron al conjunto merengue un 5-2 en la primera vuelta de Liga, en la primera derrota del entonces proyecto de Xabi Alonso.

Ahora, será el primer duelo entre Diego Pablo Simeone y Álvaro Arbeloa, después de que el salmantino haya eliminado en Champions a José Mourinho y Pep Guardiola. Ahora el derbi llega a un Bernabéu que el Atlético no asalta desde febrero de 2016; son 9 partidos sin ganar en Liga, con 3 victorias para el Real Madrid -la última en Liga en 2021- y 6 empates.

Además, el Real Madrid viene de ganar con comodidad (4-1) al Elche CF en casa para olvidar las dos derrotas consecutivas en Liga ante CA Osasuna y Getafe CF y sumar el vigésimo triunfo en sus últimos 23 partidos como local. Y a la alegría continental merengue hay que sumar el regreso de piezas claves, como Kylian Mbappé, que ya tuvo minutos en Mánchester y apunta a la titularidad en el derbi.

También podría reaparecer un Jude Bellingham ausente desde el 1 de febrero, aunque estas dos novedades provocarían que Arbeloa haga modificaciones en la alineación, por lo que la titularidad de jugadores como Thiago Pitarch o Brahim Díaz podría estar en peligro.

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Alexander Sorloth, figura del partido de vuelta entre Atlético y Brujas. Foto: AP

Seguirán de baja Rodrygo Goes, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Éder Militão, Raúl Asencio y David Alaba, mientras que la baja más importante en los blancos será la de Thibaut Courtois, que estará un mes y medio de baja por un problema muscular. Ausencia sensible por su condición de imprescindible, aunque estará un sobrio Andriy Lunin; como también es importante la baja de Jan Oblak, a que volverá a reemplazar un Juan Musso a buen nivel.

Simeone tiene la duda de Marc Pubill, pilar defensivo de los rojiblancos, y Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios son ausencias confirmadas. Con un Julián Álvarez que parece haber recuperado el olfato goleador y un Antoine Griezmann que vuelve a ser diferencial, los rojiblancos buscan ganar en el feudo de su máximo rival para colocarse a 6 puntos de los blancos y seguir en la tercera plaza, que ahora ocupa el Villarreal CF.

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El argentino Franco Mastantuono, del Real Madrid. Foto: Getty Images

Mientras que el Real Madrid, que acumula 4 victorias seguidas en todas las competiciones, no puede permitirse otro tropiezo en el que será el derbi número 174 en Liga, ya que ampliar la distancia con el FC Barcelona a 7 puntos podría ser definitivo de cara a la pelea por el título, justo antes del parón. Después, se viene un calendario infernal para el Atlético, con el partido ante el Barça de Liga y la eliminatoria de cuartos de Liga de Campeones ante los azulgranas.

En un encuentro en el que la tensión siempre está asegurada por la rivalidad entre ambas entidades, el Atlético debe contraponerse a su irregularidad fuera de casa, ya que solo ha logrado una victoria en sus últimas cinco salidas, antes del que será el 50.° derbi para el ‘Cholo’ Simeone (14V, 17E y 18D).