Duras críticas a Richard Ríos en Portugal tras flojo partido con Benfica: “Deberá cambiar sus hábitos”

Aunque Benfica consiguió los tres puntos, el nivel de Ríos no fue el mejor.

Redacción Deportes
17 de agosto de 2025, 10:26 p. m.
Richard Ríos jugó la Supercopa de Portugal y la ganó con Benfica
Foto: Getty Images

El volante colombiano, Richard Ríos, jugó su segundo partido como titular en la segunda jornada de Primeira Liga ante Estrela de Amadora y Benfica. Este encuentro terminó con triunfo de la escuadra lisboeta por la mínima diferencia. El jugador de la Selección Colombia jugó casi todos los 90 minutos, hasta que fue reemplazado en los instantes finales por Tiago Gouveia.

Aunque Benfica consiguió los tres puntos, el nivel de Ríos no fue el mejor. Según la plataforma especializada ‘Sofascore’, recibió una calificación de 6,8, por debajo de las expectativas que tienen los hinchas sobre el colombiano.

Ídolo de Benfica habló de Richard Ríos.
Richard Ríos recibe críticas en Benfica tras flojo partido. | Foto: Getty Images

El medio portugués Bola Na Rede también analizó el partido del colombiano y aseguró que Ríos todavía debe adaptarse al fútbol europeo, donde la velocidad y la precisión en la entrega del balón son pilares fundamentales para triunfar en el viejo continente.

Este portal tituló la reseña de la siguiente manera “Richard Ríos y la urgencia de adaptarse al fútbol europeo”, una editorial que deja en claro que la adaptación será esencial para que el mediocampista tenga éxito en Portugal. En su análisis, este medio indicó que la calidad técnica del colombiano no se discute, si está impreciso y errático en algunas entregas y que aún está lejos de tener el impacto inmediato que se espera.

Las críticas son implacables, y el Benfica sabe que Richard Ríos probablemente será el jugador de la plantilla más cuestionado. Su comportamiento fuera del campo también estará bajo escrutinio, y ya ha cometido un error en ese aspecto”, fue el análisis del medio citado anteriormente.

Contexto: Reprochan a Richard Ríos por lanzar grosera patada en Benfica: video generó indignación

Las críticas contra el colombiano también trascendieron lo futbolístico. Según este medio, Ríos asistió la noche previa al partido al festival Sol da Caparica para presenciar a la agrupación brasileña Menos é Mais. A pesar de no incumplir ninguna norma de la institución, los medios deportivos de este país consideraron este hecho como poco profesional, lo que generó una imagen negativa al no cuidarse de manera correcta antes de jugar el partido por liga.

"No estar en casa la noche anterior a un partido oficial es poco profesional y crea una imagen negativa del deportista, quien deberá cambiar sus hábitos", sentenció Bola Na Rede.

Aunque Benfica consiguió los tres puntos, el nivel de Ríos no fue el mejor | Foto: AFP

Próximo partido de Ríos con Benfica

El siguiente reto de Ríos con Benfica será por los playoffs de la Champions League, donde deberá medirse al Fenerbahçe, en este duelo se enfrentará a su compatriota y compañero de selección, Jhon Jáder Durán. Y se disputará el miércoles 20 de agosto.

