Reprochan a Richard Ríos por lanzar grosera patada en Benfica: video generó indignación

Críticas desde el rival directo del colombiano surgieron por la dureza con la que afrontó el juego de la Primeira Liga.

17 de agosto de 2025, 1:59 p. m.
Richard Ríos, fichaje de Benfica para la temporada 2025/2026
Richard Ríos, fichaje de Benfica para la temporada 2025/2026

Si hay un jugador que haya tenido un impacto inmediato en su llegada a Europa es Richard Ríos, con el Benfica de Portugal.

Desde que tocó suelo portugués no ha parado de jugar, bien sea en duelos amistosos, Supercopa, Champions League y ahora Primeira Liga.

En el compromiso de la segunda jornada ante Estrela de Amadora, el colombiano fue de nuevo titular.

Richard Ríos, jugador de Benfica
Richard Ríos, jugador de Benfica

Allí permaneció por un total de 89 minutos, donde se destacó el 76 % de sus pases completados, 55 toques de balón y cuatro faltas recibidas.

Tal vez se haya tratado del juego más discreto para el exjugador de Palmeiras desde su llegada a Europa.

Y lo que lo hizo noticia no fue el rendimiento, sino la agresividad con la que jugó dicho duelo en el estadio José Gomes.

Más de una vez se le vio al volante poner el pie fuerte. Rozando con la tarjeta roja, el golpe que se hizo viral fue el que le dio al español, Alan Godoy.

En el video del encontronazo ambos van al balón dividido, pero Ríos deja la pierna tras impactar el balón sobre la espinilla de su contrincante.

Al de Vegachí se le ve poner en la pierna del ibérico toda la dureza a través de sus taches, lo que hizo que se generase una polémica en Portugal.

En redes sociales, la afición del clásico rival de Benfica, Porto, se pronunció enérgicamente por no ser roja para el de Selección Colombia.

Contexto: Fuerte comentario sobre Richard Ríos: ídolo del Benfica dijo lo que nadie se había atrevido

“Richard Ríos, más conocido como el “Reels” del Benfica, en el partido contra el Estrela da Amadora, hizo lo que quiso”, cuestionó un usuario de X.

Haciendo un reporte de todas las infracciones cometidas por parte de Ríos, el mencionado apuntó a que por lo reiterativo que fue, el juez debió castigarlo duramente.

“3 o 4 faltas merecedoras de tarjeta amarilla y consiguió salir airoso de la mayoría de ellas, incluso de las más graves”, denunció.

Contexto: Richard Ríos ejecutó en Benfica lo que nunca hizo con Selección Colombia: video lo deja en evidencia

Quien compartió el video en sí de la acción que para muchos pasó como desapercibida apuntó: “1 minuto de juego¿Falta? No. El juego continúa”.

“Solo vale la pena cuando alguien intenta tirar y vestir la camiseta del Porto”, dijo sobre el supuesto doble rasero en las decisiones.

A un paso de Champions League

Durante el pasado martes, 12 de agosto, Richard Ríos celebró con el Benfica un nuevo triunfo que les dio el paso a la siguiente fase de la Champions League.

El volante de la Selección Colombia fue protagonista en la victoria frente al Niza, resultado que completó una serie que ya había quedado bien encaminada la semana anterior en Francia.

El 2-0 en Lisboa, sumado al marcador idéntico logrado como visitantes, dejó un global de 4-0 que instala al conjunto portugués cada vez más cerca de la liguilla, instancia en la que se reunirán todos los clasificados formales del torneo europeo.

Richard Ríos, con Benfica en Champions League
Richard Ríos, con Benfica en Champions League

En la próxima ronda, Ríos se enfrentará a Jhon Jáder Durán y su Fenerbahçe por un cupo en esa liguilla.

Quien logre ser el ganador de esta llave asegurará su lugar en el campeonato más prestigioso del Viejo Continente, que desde la temporada pasada se disputa con un renovado formato.

El cruce se jugará a doble partido. El primer compromiso está programado para el miércoles 20 de agosto a las 2:00 p.m.

Ocho días después, el 27 de agosto, y a la misma hora, la vuelta se estará jugando en Portugal.

