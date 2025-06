Jhon Jáder Durán confiesa si se fue a los puños en el camerino de la Selección Colombia: no se calló

Después del empate 0 a 0 entre la Selección Colombia de Mayores y su similar de Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas, se mencionó que Jhon Jáder Durán inició una pelea en el camerino.

“Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9”, dijo sobre esto Paolo Arenas a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros.



Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó.



James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9.



El show post-partido. pic.twitter.com/djWFOjGLyf — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 6, 2025

Después de que se indicara sobre la supuesta pelea, el mediocampista ofensivo James David Rodríguez habló en zona mixta y aseguró que no pasó absolutamente nada.

“¿Pelea con quién? No hombre, falso. Es totalmente falso, todo lo que se ha dicho fuera, lo que se dice también antes, que hubo peleas, que no sé qué, es totalmente falso. Al contrario, creo que tenemos que estar juntos y mandar vibras buenas porque eso no es bueno”, expresó el ‘10′.

"Es totalmente falso"#SportsCenter | Luego del empate ante Perú, James Rodríguez habló de frente sobre la supuesta pelea al interior de la Selección Colombia.



📺▶️ Más SportsCenter en #DisneyPlus! pic.twitter.com/cxXDJQQdAE — ESPN Colombia (@ESPNColombia) June 7, 2025

“Bueno, es verdad que no estamos en una buena racha, estamos en una racha que no nos sale nada, pero yo creo que pasará (...) Contra Argentina es un lindo reto, nos gustan esos partidos grandes, es un equipo que va a dejar jugar, sabemos que son fuertes, pero podemos hacerles daño”, añadió sobre el momento de la tricolor.

Y lo que muchos estaban pidiendo, tras las palabras de James, era el pronunciamiento del presunto protagonista de la pelea, el mismo Jhon Jáder Durán.

El actual jugador de Al Nassr de la liga de Arabia Saudita confesó que él no fue a los puños contra nadie en el camerino. “Nadie habló con nadie dentro. La verdad, pienso que también tienen que parar un poco, porque está bien decir cosas de dentro del campo, pero ya inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado”, afirmó.

Y por último, dejó un duro mensaje. “Entonces, el periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad, porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. No hay que inventar más de lo que pasa porque nadie pelea aquí con nadie, somos un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad de eso”, finalizó.

🇨🇴‼️ “Tienen que parar, inventar cosas no me parece que sea lo adecuado. Aquí nadie pelea con nadie, estamos aquí por el país”



“El periodista que dijo eso, que salga a decir que no es verdad.”



🎙️ JHON JÁDER DURÁN aclaró el rumor de una “pelea” en el camerino. pic.twitter.com/orE8BupjHN — Toque Sports (@ToqueSports) June 7, 2025