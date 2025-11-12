Deportes
Lesión de Kevin Mier preocupa a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: Cruz Azul confirmó lo que más se temía
Una carrera contra el tiempo: revelaron la cantidad de meses que Kevin Mier estará fuera de las canchas.
Cruz Azul ya dio el parte médico oficial sobre la lesión de su portero estrella, el colombiano Kevin Mier. Con 25 años, el jugador salió gravemente lesionado el pasado 8 de noviembre, en el partido de su equipo ante Pumas.
Sobre los 45+6′, Mier dejó el terreno de juego y le dio paso a Andrés Gudiño. El cafetero recibió una durísima entrada de Adalberto Carrasquilla, de Pumas, y que fue altamente reprochada en México.
Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha
El diagnóstico sobre la fractura de tibia, en la pierna derecha de Kevin Mier, vio la luz este miércoles 12 de noviembre por medio de las redes sociales de Cruz Azul. Además, dejaron un recado a sobre lo ocurrido.
“CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada”, arranca afirmando el club.
Luego, añaden: “Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”.
Y, finalmente, sentenciaron: “El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”.
Alarmas para Néstor Lorenzo por la lesión de Kevin Mier
Medios mexicanos apuntan, con base a la opinión de especialistas, a que la recuperación de Kevin Mier duraría entre tres a seis meses. En caso de que ocupe los seis meses, estaría regresando a trabajos en mayo de 2026, justo antes del arranque del Mundial en junio.
Sin embargo, no es exacto el regreso de Mier y todo depende de cómo se comporte la cirugía, además del proceso de recuperación que tenga con los especialistas de Cruz Azul. Eso, más el ritmo de juego, lo dejan en jaque con la Selección Colombia para el Mundial.
“De acuerdo con los especialistas, el tiempo estimado de recuperación para una fractura de tibia oscila entre los tres y seis meses. Durante este periodo, el jugador deberá mantener reposo absoluto en las primeras semanas, seguido de una rehabilitación controlada que le permita recuperar movilidad y fuerza en la pierna afectada”, apunta Récord.
Cabe recordar que, en el último tiempo, Kevin Mier estuvo convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Además, tuvo ritmo de juego y sus buenas actuaciones, en el último año, lo llevaron a ser nominado a integrar el once ideal