James Rodríguez recibe voraz crítica por su bajo nivel en León: “Siempre tiene esos problemas”

Pese a que brilla en la Selección Colombia, James Rodríguez no logra encajar de la mejor manera en los equipos locales. Tal y como ocurrió en el pasado, el número 10 pasó sin pena ni gloria por León y ya busca un nuevo destino.

De esta forma, la situación se repitió, como en São Paulo y Rayo Vallecano, por ejemplo. Por lo mismo, las críticas hacia el cucuteño no se han hecho esperar y ya llueven por montones.

Por ahora, James Rodríguez prestará sus servicios a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Tita, exjugador de fútbol que participó con Brasil en el Mundial de Italia 1990, habló de la realidad que vive el colombiano y lo cuestionó por el papel que muestra en los clubes. “Es difícil poder analizar a James Rodríguez“, dijo.

“Es un chavo que se adapta mucho más a la Selección Colombia que a los equipos en los que juega, siempre tiene esos problemas“, remarcó.

El exfutbolista, quien supo brillar con las camisetas de Flamengo, Gremio, Vasco da Gama, entre otros, dejó claro que el volante tiene un gran talento, el mismo que lo llevó a brillar en el Real Madrid y a ser protagonista del Mundial 2014.

Sin embargo, señaló que hace mucho tiempo no lograr mostrar toda su valía a nivel de clubes.

"James Rodríguez un chavo qué siempre tiene esos problemas se adapta mejor a Selección Colombia qué en los clubes en los que ha estado, no logra demostrar lo qué genera con su Selección " pic.twitter.com/Tmxe8tKf1D — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) November 11, 2025

“No logra jugar todo el fútbol que sabe y que juega en la Selección, con los equipos, y eso, a lo mejor, lo tiene separado un poco de la afición”, expresó sobre la salida de León.

De esta forma, el capitán de la Selección Colombia recibió una nueva crítica por el nivel que mostró en el conjunto mexicano y en los últimos equipos de los que ha hecho parte.

Hasta el momento, no se conoce de manera oficial cuál será el próximo destino del número 10, pero los rumores no se han hecho esperar. Todo apunta, según han dicho medios internacionales, que Rodríguez llegará a la MLS de Estados Unidos.

Incluso, se ha hablado específicamente de Orlando City, ya que el objetivo del mediocampista sería estar en Florida, sitio que suele visitar cada vez que está de vacaciones.

Además, también se ha dicho que James estaría siendo seguido de cerca por el Flamengo, pero por ahora no hay nada confirmado, por lo que resta esperar a que pasen los días para saber cuál será su próximo destino.