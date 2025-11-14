James Rodríguez va de aquí para allá sonando para ser fichado tras quedarse sin equipo, luego de no darse la renovación con Club León.

Durante la semana en curso, el nombre del jugador ha sido puesto en diferentes latitudes; Estados Unidos, México, Brasil, entre otros países, son posibles chances.

Aún no se esclarece el panorama para James Rodríguez y su próximo destino tras estar en Club León. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeñas: logos oficiales Liga MX y MLS.

De momento nada se ha finiquitado, lo hace que se siga hablando del tema. Uno que hizo mención al respecto en las últimas horas fue el ídolo de Atlético Nacional, ‘René’ Higuita.

Quien está en una giro de medios por Norteamérica, fue preguntado en un evento por el futuro del 10 de la Selección Colombia.

Higuita siendo parte de los verdes, dio a entender que estos pensarían en abrir el camino al fichaje de este, si fuera decisión de los dirigentes mayoritarios.

"QUISIERA TENER A JAMES EN MI EQUIPO".



René Higuita mostró su deseo de contar con James Rodríguez en el Atlético Nacional.



"Lo que ha hecho, lo que ha mostrado dice de la calidad que James tiene".



VIDEO: @gahan_alex pic.twitter.com/0G9m3kh96n — Estadio Deportes (@EstadioDxts) November 11, 2025

“Yo que estoy en Atlético Nacional, quisiera tener a James en mi equipo, si fuera directivo lo tendría", fue como mandó un mensaje a los altos mandos.

Sobre la experiencia reciente que tuvo el volante colombiano, Higuita lo calificó así: “Acá en México lo disfrutaron una temporada“.

Para el exportero colombiano, el cucuteño no tendrá inconveniente en hallar un nuevo destino que le sirva para prepararse de cara al Mundial 2026.

“James va a encontrar equipo, es un jugador que lo que ha hecho y lo que ha mostrado, dice de la calidad que tiene", le resaltó el emblema al referente.

Sobre las críticas que en ocasiones se ubican encima de la carrera de James, y la manera como la ha manejado luego de estar en la élite de Europa, Higuita también opinó.

“En la vida a veces nos va bien y otras no, él no ha terminado su carrera y es un jugador muy joven que tiene mucho para aportarnos”, sentenció sobre el futuro.

Abundan los destinos para James Rodríguez

Quien desee quedarse con la magia de James Rodríguez deberá tener, por lo menos, una cifra cercana a los 2.5 millones de euros, que es en lo que está cotizado su paso, según Transfermarkt.

Es posible que Atlético Nacional pueda hacer dicha inversión, pero con mayor facilidad alcanzarían a llegar los clubes de Estados Unidos o Brasil.

James Rodríguez no ha contemplado el FPC. | Foto: Getty Images

Dos equipos que han sido relacionados con James son Orlando City, de la MLS, y Flamengo de Brasil.

Las chequeras de estos no mediarían problemas para hacerse con el jugador, pero esto solo se podría dar si es real el interés de los directivos por ficharlo.

En México ya quedó demostrado que también pueden pagar lo que el 10 cobra. Un cuadro como América estaría también en el listado, sin moverse aún con una propuesta real.

A Néstor Lorenzo como entrenador de Selección Colombia le interesa que “compita como viene compitiendo, nada más”, dijo en medio de la concentración de la Tricolor.