Dimayor se la aplica a Millonarios: sanciones le complican el arranque de Liga BetPlay 2026

La competencia deportiva del 2025 ya acabó para Millonarios. El elenco embajador no clasificó a cuadrangulares finales, y en la fecha 20 de la Liga BetPlay cerró con triunfo ante Boyacá Chicó, por 2-1, en Tunja.

Pero más allá de los tres puntos embajadores, que le sirvieron para la tabla de reclasificación, el cuadro embajador vio cómo le expulsaron a dos de sus futbolistas más importantes: Leonardo Castro y Jorge Arias.

Dimayor sancionó a Leonardo Castro y Jorge Arias

En la resolución No. 116 de Dimayor, publicada el 14 de noviembre, el ente del FPC expuso cuántas fechas de sanción deberán cumplir Castro y Arias debido a las tarjetas rojas que obtuvieron ante Chicó.

Jorge Arias : “1 fecha por recibir dos amonestaciones en el mismo partido. Art. 58, numeral 2), del Código Disciplinario Único de la FCF”

: “1 fecha por recibir dos amonestaciones en el mismo partido. Art. 58, numeral 2), del Código Disciplinario Único de la FCF” Leonardo Castro: “2 fechas por emplear lenguaje, ofensivo grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra adversario. Art. 63, literal g), del Código Disciplinario Único de la FCF”.

Jorge Arias se perderá una fecha en el 2026-l por suspensión. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Dimayor también sancionó a dos integrantes de Boyacá Chicó que en ese partido:

Pedro Álzate : “2 fechas por emplear lenguaje, ofensivo grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra adversario. Art. 63, literal g), del Código Disciplinario Único de la FCF”.

: “2 fechas por emplear lenguaje, ofensivo grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra adversario. Art. 63, literal g), del Código Disciplinario Único de la FCF”. Kevin Londoño: “3 fechas por emplear lenguaje, ofensivo grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra el oficial de partido. Art. 64, literal b), del Código Disciplinario Único de la FCF.”

Millonarios no contará con Jorge Arias y Leonardo Castro en el arranque de la Liga BetPlay 2026-l

Como Millonarios no está en cuadrangulares finales de este 2025-ll, ni Arias ni Castro pagarán sus sanciones en lo que queda del semestre. Por tanto, deberán hacerlo en el arranque del 2026.

Eso quiere decir que Hernán Torres y su cuerpo técnico ya saben y deberán encontrar variantes al respecto. Aún falta tiempo y es muy probable que Millonarios se mueva en el mercado de pases, buscando mejorar lo hecho en este 2025.

Cabe recordar que Leonardo Castro y Jorge Arias sí seguirán en Millonarios para 2026, o al menos eso se espera luego de que renovaran con el club en octubre de este 2025.

“Millonarios FC informa que, el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más”, soltó la institución albiazul respecto al goleador.

Leonardo Castro, dos fechas fuera en el arranque de la Liga BetPlay 2026-l. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

En cuanto a Arias, afirmaron: “Millonarios FC informa que, el jugador Jorge Arias renovó su vínculo con la institución y firmó contrato hasta diciembre de 2027”.