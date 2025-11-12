Pese a estar eliminado en Liga Betplay y firmar malas presentaciones en el ‘Todos contra Todos’, tanto en El Campín como de visitante, la tabla de reclasificación sigue siendo un ítem importante en Millonarios pensando en sus opciones de clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Ir a torneo internacional es muy importante para el equipo azul y la Copa Sudamericana no es la excepción. El segundo torneo a nivel de clubes de la Conmebol es clave para el ‘Embajador’ e intentar realizar buenas presentaciones al menos en este certamen, es vital para sus directivos, hinchada e historia.

En la edición 2025, Millonarios clasificó a la fase previa de la Copa Sudamericana, pero no pudo superar al Once Caldas en el partido único que definía su presencia en la fase de grupos. El club de Dayro Moreno dio la sorpresa en Manizales y pasó de ronda, siendo un pésimo resultado para los intereses del ‘Embajador’.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Esta vez, el tema sigue siendo clave y no se quitan los ojos de encima de la tabla de reclasificación. Millonarios jugó su último partido del año y espera que los resultados puedan darse para seguir con vida en el listado que define los cupos a los torneos internacionales.

La tabla de la reclasificación tras Millonarios vs. Boyacá Chicó

Por la fecha 20 de la Liga Betplay, Millonarios venció 2-1 a Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja, que por disposición de la Comisión Local, el partido tuvo que jugarse a puerta cerrada. El club ‘Embajador’ cierra con algo de decoro su participación, más allá de la prematura eliminación.

Samuel Martín de Millonarios pelea una pelota con José Ampudía del Chicó. | Foto: Colprensa - Macgiver Barón

Un gol de Beckham David Castro al minuto 62 fue suficiente para firmar la ventaja. El gol llama la atención ya que fue una jugada elaborada que tocó Mackalister Silva. La victoria le permite ascender en la tabla de reclasificación y quedar con 73 puntos.

El único club que lo podría alcanzar es el Atlético Bucaramanga clasificado a los cuadrangulares y si Once Caldas o Alianza ingresan a las finales, tendrían posibilidades matemáticas de superarlo. Con el triunfo ante Boyacá Chicó, Millonarios alcanzó los 73 puntos en la ‘recla’ y casi que está listo para Copa Sudamericana del próximo año.

Tabla de reclasificación tras Boyacá Chicó vs. Millonarios. | Foto: José Orlando Ascencio