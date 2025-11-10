Otra pésima noticia para Millonarios además de la eliminación: Lloran sus hinchas en Tunja

Millonarios cierra una campaña para el olvido y se concentrará en la temporada 2026, donde aún no sabe si jugará torneo internacional y tendrá el máximo objetivo de volver a ser campeón en el fútbol colombiano. Durante el 2025, el equipo azul no pudo llegar a finales y mucho menos alzar trofeos. Más bien, las protestas contra Gustavo Serpa y Enrique Camacho sigue aumentando.

En medio de la temprana eliminación, se conoció un reporte de las autoridades que lamentan los hinchas de Millonarios en el Altiplano Cundiboyacense. Debido a los más recientes problemas de orden público y el atentado terrorista contra el Batallón Bolívar de la ciudad de Tunja, la Comisión Local tomó una drástica decisión y los fanáticos no podrán acompañar al ‘Embajador’ en la última salida del año.

La visita a Tunja es como si Millonarios fuese el local. Sea con Patriotas o Boyacá Chicó, el club azul se impone en la capital boyacense con mucha fuerza. El departamento de Boyacá es cuna de hinchas azules y es un epicentro donde también interactúan los fanáticos de Atlético Nacional y América de Cali.

Por la cercanía con Bogotá, muchos hinchas ver oportunidad de lanzar el viaje terrestre y acompañar a Millonarios en la ciudad de Tunja. Lastimosamente, para ellos, el viaje tendrá que esperar hasta el 2026 tras el veredicto de las autoridades boyacenses. Por el atentado al Batallón Bolívar y el sicariato el mismo día, se tomaron cartas en el asunto que afectan el espectáculo de fútbol.

Radical decisión de las autoridades de Tunja que afecta el Boyacá Chicó vs. Millonarios

Tras la reunión de la Comisión Local de Tunja, se tomó la decisión que el partido Boyacá Chicó vs. Millonarios se desarrollará a puerta cerrada, según informa el portal partidario ‘Mundo Millos’. De esta manera, los fanáticos que tenían pensado el viaje y los locales en Tunja, tendrán que ver el partido por televisión.

Pese al anunció, el ambiente no es bueno en Millonarios y se creía que el lleno total habitual en La Independencia no se iba a notar, debido al mal momento y la eliminación en la Liga Betplay. Sus rivales directos, Atlético Nacional y América de Cali, también viajaron al departamento de Boyacá y pudieron llenar.

