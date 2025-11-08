Suscribirse

Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

Representantes a la Cámara, precandidatos presidenciales y ciudadanos de todo el país rechazaron el ataque con explosivos al Batallón Bolívar, en Tunja.

Redacción Economía
8 de noviembre de 2025, 2:42 p. m.
Confusión, miedo e incertidumbre. Eso es lo que busca provocar el terrorismo con actos como el ocurrido en la madrugada de este sábado en Tunja, cuando, hacia las 5:30 a. m., las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un vehículo sospechoso cerca del Batallón Bolívar.

Tras la inspección de la volqueta, los agentes antiexplosivos hallaron 21 artefactos que fueron detonados de manera controlada. Sin embargo, la preocupación de la ciudadanía sigue latente.

Hace pocas semanas, el propio presidente Gustavo Petro había dicho que daban ganas de vivir en esa ciudad que transmitía sonidos de tranquilidad.

No obstante, los habitantes, como todos los colombianos, al ser interrogados sobre cuáles son los principales problemas que enfrentan, mencionan la seguridad y la esperanza como prioridades.

El país, en general, ha condenado los hechos. El representante a la Cámara por Boyacá, Eduar Triana, calificó lo ocurrido como “inaceptable”.

Por su parte, el precandidato a la presidencia Mauricio Gómez Amín, uno de los exponentes del tema de la seguridad como prioridad en su campaña política, también se refirió al ataque terrorista al batallón. Aprovechó para criticar el programa de ‘paz total’ del actual Gobierno. Ese programa, dijo, “se convirtió en un cheque en blanco para los criminales”.

El general Óscar Moreno, quien fue comandante de la Policía en Tunja, durante sus 32 años de servicio en la institución, también habló sobre los hechos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también condenó el hecho y dijo: “Nos devolvieron al pasado, cuando vivimos los años más oscuros en Colombia”.

Aprovechó la ocasión para referirse al programa de Petro, ‘paz total’, como una estrategia “fallida”, basada en la complacencia a las estructuras criminales.

SEMANA fue uno de los primeros medios en dar la noticia que hoy genera rechazo en todo el país.

