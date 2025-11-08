Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

Confusión, miedo e incertidumbre. Eso es lo que busca provocar el terrorismo con actos como el ocurrido en la madrugada de este sábado en Tunja, cuando, hacia las 5:30 a. m., las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un vehículo sospechoso cerca del Batallón Bolívar.

Tras la inspección de la volqueta, los agentes antiexplosivos hallaron 21 artefactos que fueron detonados de manera controlada. Sin embargo, la preocupación de la ciudadanía sigue latente.

Hace pocas semanas, el propio presidente Gustavo Petro había dicho que daban ganas de vivir en esa ciudad que transmitía sonidos de tranquilidad.

No obstante, los habitantes, como todos los colombianos, al ser interrogados sobre cuáles son los principales problemas que enfrentan, mencionan la seguridad y la esperanza como prioridades.

El país, en general, ha condenado los hechos. El representante a la Cámara por Boyacá, Eduar Triana, calificó lo ocurrido como “inaceptable”.

🚨 Lo de hoy en #Tunja es inaceptable. Una volqueta con 21 cilindros explosivos fue hallada cerca del Batallón. Hace dos meses Petro decía que daban ganas de vivir aquí por su seguridad… hoy la realidad lo desmiente.



¡Exigimos autoridad y resultados ya! 💪 pic.twitter.com/DpznvEDBAn — Eduar Triana (@EduarTrianaR) November 8, 2025

Por su parte, el precandidato a la presidencia Mauricio Gómez Amín, uno de los exponentes del tema de la seguridad como prioridad en su campaña política, también se refirió al ataque terrorista al batallón. Aprovechó para criticar el programa de ‘paz total’ del actual Gobierno. Ese programa, dijo, “se convirtió en un cheque en blanco para los criminales”.

Hace unos días, en Tunja, escuché a muchos ciudadanos pedir lo mismo: seguridad y esperanza.



Hoy, tras el intento de atentado terrorista cerca del batallón Simón Bolívar, queda claro que la “paz total” de Petro se convirtió en un cheque en blanco para los criminales.



Pero no… pic.twitter.com/sTGWxhFPnH — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 8, 2025

El general Óscar Moreno, quien fue comandante de la Policía en Tunja, durante sus 32 años de servicio en la institución, también habló sobre los hechos.

La tranquilidad de nuestra querida Capital, Tunja , avasallada por el terrorismo. Hoy, la unión de los ciudadanos nos permita defendernos de estas amenazas. El apoyo a las instituciones para tener una respuesta contundente contra el accionar terrorista, criminal contra los… pic.twitter.com/Kcfg7pxhRA — General Moreno (@generalmoreno) November 8, 2025

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también condenó el hecho y dijo: “Nos devolvieron al pasado, cuando vivimos los años más oscuros en Colombia”.

Aprovechó la ocasión para referirse al programa de Petro, ‘paz total’, como una estrategia “fallida”, basada en la complacencia a las estructuras criminales.

🚨Ataque terrorista en contra del Batallón Bolívar de Tunja.

Nos devolvieron a los años más oscuros.

Colombia 🇨🇴 debe recuperar.

Está es la fallida “Paz Total”. Todo esto gracias a la complacencia del gobierno Petro con las estructuras criminales. pic.twitter.com/znUa66ReAy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 8, 2025

