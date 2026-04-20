¿Le salió el agua de otro color? La razón por la que el servicio en Tunja no será normal hoy

La crisis por el suministro de agua potable en la capital de Boyacá comienza a dar sus primeros pasos hacia la normalización.

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Tras un fin de semana de intensos trabajos, la empresa Veolia y la Alcaldía Mayor de Tunja confirmaron que el tubo de aducción afectado en el municipio de Ventaquemada ya fue reparado con éxito.

A pesar de esta buena noticia, el servicio no llegará a todos los hogares de inmediato. El proceso de recuperación es complejo y requiere de paciencia por parte de los tunjanos durante este lunes 20 de abril.

El proceso de restablecimiento del servicio de agua potable empezará este lunes 20 de abril. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un proceso lento y cuidadoso

El gran desafío ahora es reactivar los más de 450 kilómetros de redes que recorren la ciudad. Según explicaron desde la compañía, el agua primero debe llegar a la planta de tratamiento para ser revisada y luego pasar a los tanques de almacenamiento.

“Uno de los principales retos técnicos será el llenado progresivo de más de 450 kilómetros de redes de distribución. Este proceso comenzará una vez el agua llegue a la planta potabilizadora, pase por los controles de calidad y se inicie el abastecimiento de los tanques de almacenamiento de la ciudad”, señalaron fuentes oficiales de Veolia.

Este llenado se hará de forma controlada para evitar que la fuerza del agua (sobrepresiones) rompa nuevamente la infraestructura. Por esta razón, la presión en los grifos irá aumentando paulatinamente con el paso de las horas.

¿Por qué el agua podría salir turbia?

Las autoridades lanzaron un aviso importante para quienes empiecen a recibir el líquido: es muy probable que el agua llegue con un color o apariencia distinta a la habitual. Esto se debe a que las tuberías estuvieron vacías y el nuevo flujo arrastra sedimentos.

“Debido al proceso de presurización y al flujo de agua a través de las tuberías que estuvieron fuera de operación, es posible que se presenten alteraciones temporales en la apariencia o color del líquido en algunos sectores. Estas situaciones son normales tras una suspensión prolongada y serán atendidas mediante operativos de purga en la red”, precisaron las entidades.

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Balance de la contingencia

Mientras el sistema se estabiliza, el plan de contingencia con carrotanques sigue activo. En la última jornada, se entregaron más de 753.000 litros de agua potable, llegando a unos 13.328 habitantes en 40 barrios de la ciudad.

Se atendió la contingencia en Tunja con la ayuda de carrotanques. Foto: Captura de video

Veolia hizo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana. Se pide a quienes ya tengan el servicio que hagan un uso responsable y moderado del agua, ya que si se consume en exceso en las zonas bajas, el recurso tardará mucho más tiempo en llegar a los sectores más altos de Tunja.