A solo 73 kilómetros de Tunja: el municipio boyacense cuyo nombre significa ‘pueblo sacerdotal"

Boyacá se consolida como uno de los destinos más encantadores para explorar en Colombia, integrado por más de cien municipios que conservan intacta su esencia histórica y cultural. Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única, donde las tradiciones se mantienen vivas en sus calles, festividades y costumbres, reflejando el profundo arraigo de su gente.

Recorrer este departamento colombiano es adentrarse en paisajes diversos que van desde imponentes montañas y páramos hasta valles fértiles y pueblos coloniales llenos de encanto. A esto se suma una riqueza gastronómica que deleita a los visitantes con sabores auténticos y recetas tradicionales transmitidas de generación en generación.

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Entre los municipios que más atraen a visitantes y turistas se encuentra Chiquinquirá, cuyo nombre en lengua chibcha significa “pueblo sacerdotal”, por las ceremonias que tenían lugar en la Isla de la Laguna de Fúquene, en donde se hacían ofrendas a los dioses muiscas, explica la Gobernación de Boyacá en su página web.

Por esta razón, se considera un destino ideal para quienes desean realizar turismo religioso, donde la fe y la tradición se entrelazan con la historia y la cultura, ofreciendo una experiencia marcada por la espiritualidad, los paisajes andinos y las costumbres que hacen parte de su esencia.

También conocido como la “Capital Religiosa de Colombia” y la “Ciudad Mariana”, esta población boyacense no solo congrega a miles de peregrinos cada año, sino que también cautiva por su riqueza cultural.

La iglesia de Chiquinquirá se ha convertido en un sitio de peregrinación para fieles católicos de todo el mundo. Foto: Alexandra Ruiz

Allí, los visitantes pueden recorrer diversos templos, disfrutar de sabores tradicionales y descubrir sus costumbres a través de artesanías que cuentan historias. Además, es un pueblo que ofrece escenarios que parecen sacados de cuentos.

Cada una de estas características hacen que Chiquinquirá se convierta en un destino imperdible y de gran interés por su origen profundamente ligado a la cultura indígena muisca y a la tradición religiosa colonial.

Aunque su reconocimiento y nombre se relacionan directamente de la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, sus raíces indígenas también hacen parte esencial de su identidad. De hecho, otras versiones señalan que su denominación significa “lugar de muchas lluvias y continuas nieblas” o “lugar de nieblas y pantanos”, lo cual refleja las características geográficas del territorio.

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De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este municipio se encuentra localizado en la Provincia de Occidente, a aproximadamente 134 kilómetros al norte de Bogotá y a 73 kilómetros de Tunja, la capital departamental.

Su temperatura promedio varía entre los 12 a 18 °C y uno de sus sitios más emblemáticos es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya edificación comenzó en 1796 bajo la dirección del fraile arquitecto Domingo Ruiz Petrés y finalizó en 1823.