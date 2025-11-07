La matemática ya no ayuda a Millonarios. Este viernes, 7 de noviembre, empató 1-1 a domicilio contra el ya descendido Envigado, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll.

Así las cosas, la eliminación del embajador será oficial si América, Alianza F.C., Santa Fe o Llaneros; cualquiera de ellos - sus rivales directos en la tabla de posiciones - gane su partido correspondiente en la fecha 19. El panorama es absolutamente adverso.

Nómina de Envigado. El equipo ya está en Torneo BetPlay para 2026. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones tras empatar con Envigado

Los albiazules se estancan en la casilla 12 de la tabla con apenas 23 puntos. Quedan a tres del octavo parcial, América de Cali, pero ni la mecha ni los demás que aún pelean por entrar han jugado en esta jornada 19.

Envigado se volvió un verdugo para Millonarios, pues viene de sacarlo en octavos de final de Copa BetPlay. Fue una llave que despertó una oleada de comentarios, pues el elenco naranja se impuso con un global de 1-0 tras una llave de ida y vuelta.

Millonarios cerrará el todos contra todos, de este clausura 2025, visitando a Boyacá Chicó en la fecha 20 de la Liga BetPlay.

David Mackalister Silva, el destacado de Millonarios ante Envigado. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Santiago Giordana salió lesionado en Millonarios y preocupa

Pero si algo ha acompañado a Millonarios en el último tiempo son las lesiones. Horas antes del partido ante Envigado, la web oficial embajadora confirmó la baja de Leonardo Castro por lesión.

A los 61′ de partido contra Envigado, Santiago Giordana salió sustituido por Juan Carvajal. El atacante argentino mostró gestos de dolor fuertes y hasta se le vieron lágrimas en su rostro. Se espera un comunicado oficial que detalle la gravedad de su lesión.

Datos generales del Envigado vs. Millonarios

Marcador final : Envigado 1 - 1 Millonarios

: Envigado 1 - 1 Millonarios Fecha : 7 de noviembre de 2025 (jornada 19 Liga BetPlay)

: 7 de noviembre de 2025 (jornada 19 Liga BetPlay) Estadio : Polideportivo Sur de Envigado

: Polideportivo Sur de Envigado Árbitro : Carlos Ortega

: Carlos Ortega Goles : Envigado: Luis Díaz (49′); Millonarios: Juan Carvajal (78′)

: Envigado: Luis Díaz (49′); Millonarios: Juan Carvajal (78′) Alineaciones titulares:

Envigado: Andrés Tovar; Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Santiago Noreña, Felipe Holguín; Didier Dawson, Edison López, Julián Palacios, Frey Berrío, Bayron Garcés; Luis Díaz. DT: Andrés Orozco.