Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras Boyacá Chicó vs. América de Cali: gigante se metió

Boyacá Chicó y América de Cali se pusieron al día en la Liga BetPlay 2025-ll. Debían el partido correspondiente a la fecha 18 de la competencia, y lo desarrollaron este jueves, 6 de noviembre, en el estadio La Independencia de Tunja.

Al final, América de Cali se impuso por 2-0 sobre Boyacá Chicó. Los goles los anotaron José Cavadia (5′) y Dylan Borrero (90+2′). Esos tres puntos de la mecha terminan cambiando el panorama en la tabla de posiciones de la competencia.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali se metió a los ocho

América de Cali queda octavo con 26 puntos. Iguala con Alianza FC (26) que es noveno, pero la mecha supera al elenco de Valledupar por diferencia de gol. Así las cosas, luego de estar en los últimos lugares de la tabla, revivió el diablo.

El líder sigue siendo Atlético Nacional, pero hay un empate en puntos desde esa casilla hasta el cuarto lugar. Después del verde, todos con 34 puntos, aparecen Bucaramanga, Medellín y Fortaleza. Están separados por diferencia de gol.

Junior (sexto), Águilas Doradas (séptimo) y América de Cali cierran los ocho. Quedan por fuera, muy cerca, Alianza F.C., Santa Fe y Llaneros. Desde el puesto de Once Caldas hacia abajo aún tienen chances de ingresar a los ocho, pero parecen bastante complejas.

América de Cali ganó y se metió a los ocho. | Foto: McGiver Barón / Colprensa

Programación fecha 19 de la Liga BetPlay

Dimayor ya puso al día la Liga BetPlay ante tantas interrupciones en el calendario. Esto con el fin de que los 20 equipos, especialmente los que llegan con vida, estén en igualdad de condiciones en cuanto a partidos jugados.

Ya se sabe cómo se va a jugar la fecha 19 de la Liga BetPlay. A continuación el calendario de una jornada que resultará clave previo al desarrollo de la decisiva fecha 20, donde los partidos de relevancia se llevarán a cabo al tiempo.

7 de noviembre de 2025

3:30 p.m. Envigado vs. Millonarios

6:10 p.m. Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

8:20 p.m. Deportes Tolima vs. Llaneros

8 de noviembre de 2025

4:10 p.m. Fortaleza vs. Junior

6:20 p.m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

8:30 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Equidad

9 de noviembre de 2025

2:00 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto

4:10 p.m. Alianza F.C. vs. Boyacá Chicó

6:20 p.m. América de Cali vs. Unión Magdalena

8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali