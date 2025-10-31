Deportes
Prográmese, Dimayor movió todo: fechas y horarios para ver la fecha 19 de la Liga BetPlay
Los 10 partidos ligueros se jugarán entre el viernes 7 de noviembre y el domingo 9 del mismo mes.
El pasado jueves, 30 de octubre de 2025, Dimayor anunció que iba a reprogramar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. Esto debido a los inconvenientes en el desarrollo del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali (fecha 18).
Horas después de hacer pública la medida, este viernes 31 de octubre, Dimayor oficializó la programación de la jornada 19 del campeonato con fechas y horarios.
La Gerencia Deportiva de la División Mayor del Fútbol Colombiano - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar a la opinión pública la programación del partido pendiente de la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟖 y la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟗 en tu totalidad.— DIMAYOR (@Dimayor) October 31, 2025
Programación fecha 19 Liga BetPlay: fechas y horarios
Viernes 7 de noviembre de 2025
- 4:00 p.m. Envigado vs. Millonarios
- 6:10 p.m. Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín
- 8:20 p.m. Deportes Tolima vs. Llaneros
Sábado, 8 de noviembre de 2025
- 4:10 p.m. Fortaleza vs. Junior
- 6:20 p.m. Nacional vs. Águilas Doradas
- 8:30 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Equidad
Domingo, 9 de noviembre
- 2:00 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto
- 4:10 p.m. Alianza F.C. vs. Boyacá Chicó
- 6:20 p.m. América de Cali vs. Unión Magdalena
- 8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
Así va la tabla de posiciones de cara a la fecha 19
El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali es el único que falta por jugarse en la fecha 18 de la Liga BetPlay. Será el jueves, 6 de noviembre, a partir de las 6:10 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja.
Cuando ese partido se desarrolle, la tabla de posiciones mostrará su panorama definitivo de cara a la fecha 19. Sin embargo, se puede hacer un panorama parcial antes de que ajedrezados y escarlatas se coloquen al día.
Cuatro equipos empatan con 34 puntos en la zona alta de la tabla (liderato): Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza. Se separan por diferencia de gol, lo que pone al verde de Antioquia como líder parcial del acumulado.
El quinto es Deportes Tolima (32) y hasta ahí quedan los clasificados confirmados a cuadrangulares. Junior asoma sexto con 31 unidades, es decir que el tiburón está prácticamente adentro.
Águilas Doradas (27) y Alianza F.C. (26) cierran el grupo de los ocho parciales como séptimo y octavo respectivamente. Ahí está la pelea, esas son las dos casillas en duda para cuadrangulares.
Santa Fe asoma noveno con 25 y Llaneros es décimo con las mismas unidades que los cardenales, pero menor diferencia de gol. América y Once Caldas son onceavo y doceavo respectivamente con 23, y Millonarios asoma 13 con 22. Hasta ahí están los equipos que matemáticamente tienen posibilidades de entrar.
Eso quiere decir que si América le gana en el partido aplazado ante Chicó, en Tunja, quedará con 26 e igualará al octavo (Alianza F.C.) en unidades.