Suscribirse

Deportes

Prográmese, Dimayor movió todo: fechas y horarios para ver la fecha 19 de la Liga BetPlay

Los 10 partidos ligueros se jugarán entre el viernes 7 de noviembre y el domingo 9 del mismo mes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

1 de noviembre de 2025, 12:15 a. m.
Panorama de Millonarios, Nacional y América en reclasificación.
Le contamos cómo quedó programada la fecha 19 de la Liga BetPlay, antesala de la decisiva jornada 20. | Foto: Colprensa; izq: Lina Gasca / centro: David Jaramillo / der: Raúl Palacios (El País)

El pasado jueves, 30 de octubre de 2025, Dimayor anunció que iba a reprogramar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. Esto debido a los inconvenientes en el desarrollo del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali (fecha 18).

Horas después de hacer pública la medida, este viernes 31 de octubre, Dimayor oficializó la programación de la jornada 19 del campeonato con fechas y horarios.

Programación fecha 19 Liga BetPlay: fechas y horarios

Viernes 7 de noviembre de 2025

  • 4:00 p.m. Envigado vs. Millonarios
  • 6:10 p.m. Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín
  • 8:20 p.m. Deportes Tolima vs. Llaneros

Sábado, 8 de noviembre de 2025

  • 4:10 p.m. Fortaleza vs. Junior
  • 6:20 p.m. Nacional vs. Águilas Doradas
  • 8:30 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Equidad

Domingo, 9 de noviembre

  • 2:00 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto
  • 4:10 p.m. Alianza F.C. vs. Boyacá Chicó
  • 6:20 p.m. América de Cali vs. Unión Magdalena
  • 8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
Contexto: Polémica por audios VAR del penal a favor de Nacional vs. Llaneros: dejan en evidencia al árbitro

Así va la tabla de posiciones de cara a la fecha 19

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali es el único que falta por jugarse en la fecha 18 de la Liga BetPlay. Será el jueves, 6 de noviembre, a partir de las 6:10 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja.

Cuando ese partido se desarrolle, la tabla de posiciones mostrará su panorama definitivo de cara a la fecha 19. Sin embargo, se puede hacer un panorama parcial antes de que ajedrezados y escarlatas se coloquen al día.

Cuatro equipos empatan con 34 puntos en la zona alta de la tabla (liderato): Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza. Se separan por diferencia de gol, lo que pone al verde de Antioquia como líder parcial del acumulado.

Nacional llegará como líder a la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll.
Nacional llegará como líder a la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Murillo

El quinto es Deportes Tolima (32) y hasta ahí quedan los clasificados confirmados a cuadrangulares. Junior asoma sexto con 31 unidades, es decir que el tiburón está prácticamente adentro.

Águilas Doradas (27) y Alianza F.C. (26) cierran el grupo de los ocho parciales como séptimo y octavo respectivamente. Ahí está la pelea, esas son las dos casillas en duda para cuadrangulares.

Santa Fe asoma noveno con 25 y Llaneros es décimo con las mismas unidades que los cardenales, pero menor diferencia de gol. América y Once Caldas son onceavo y doceavo respectivamente con 23, y Millonarios asoma 13 con 22. Hasta ahí están los equipos que matemáticamente tienen posibilidades de entrar.

Eso quiere decir que si América le gana en el partido aplazado ante Chicó, en Tunja, quedará con 26 e igualará al octavo (Alianza F.C.) en unidades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

2. “No dejaré que los estadounidenses pasen hambre”: Donald Trump desafía al Congreso

3. Famoso vidente destapó importante noticia para un país latinoamericano: “Hay esperanza”

4. Régimen de Maduro advierte a Colombia y a otros países de la región de “consecuencias trágicas” si EE. UU. ataca Venezuela

5. Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos: impactantes videos muestran el desastre en el metro y las calles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Liga BetplayDimayorfpc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.