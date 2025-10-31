El pasado jueves, 30 de octubre de 2025, Dimayor anunció que iba a reprogramar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. Esto debido a los inconvenientes en el desarrollo del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali (fecha 18).

Horas después de hacer pública la medida, este viernes 31 de octubre, Dimayor oficializó la programación de la jornada 19 del campeonato con fechas y horarios.

La Gerencia Deportiva de la División Mayor del Fútbol Colombiano - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar a la opinión pública la programación del partido pendiente de la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟖 y la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟗 en tu totalidad.



👉 https://t.co/ZuxCW4bpYV#LoDamosTodo pic.twitter.com/DZ02U9yO7M — DIMAYOR (@Dimayor) October 31, 2025

Programación fecha 19 Liga BetPlay: fechas y horarios

Viernes 7 de noviembre de 2025

4:00 p.m. Envigado vs. Millonarios

6:10 p.m. Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

8:20 p.m. Deportes Tolima vs. Llaneros

Sábado, 8 de noviembre de 2025

4:10 p.m. Fortaleza vs. Junior

6:20 p.m. Nacional vs. Águilas Doradas

8:30 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Equidad

Domingo, 9 de noviembre

2:00 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto

4:10 p.m. Alianza F.C. vs. Boyacá Chicó

6:20 p.m. América de Cali vs. Unión Magdalena

8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Así va la tabla de posiciones de cara a la fecha 19

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali es el único que falta por jugarse en la fecha 18 de la Liga BetPlay. Será el jueves, 6 de noviembre, a partir de las 6:10 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja.

Cuando ese partido se desarrolle, la tabla de posiciones mostrará su panorama definitivo de cara a la fecha 19. Sin embargo, se puede hacer un panorama parcial antes de que ajedrezados y escarlatas se coloquen al día.

Cuatro equipos empatan con 34 puntos en la zona alta de la tabla (liderato): Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza. Se separan por diferencia de gol, lo que pone al verde de Antioquia como líder parcial del acumulado.

Nacional llegará como líder a la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Murillo

El quinto es Deportes Tolima (32) y hasta ahí quedan los clasificados confirmados a cuadrangulares. Junior asoma sexto con 31 unidades, es decir que el tiburón está prácticamente adentro.

Águilas Doradas (27) y Alianza F.C. (26) cierran el grupo de los ocho parciales como séptimo y octavo respectivamente. Ahí está la pelea, esas son las dos casillas en duda para cuadrangulares.

Santa Fe asoma noveno con 25 y Llaneros es décimo con las mismas unidades que los cardenales, pero menor diferencia de gol. América y Once Caldas son onceavo y doceavo respectivamente con 23, y Millonarios asoma 13 con 22. Hasta ahí están los equipos que matemáticamente tienen posibilidades de entrar.