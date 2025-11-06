Leonardo Castro y otra pesadilla para Millonarios: nuevo reporte médico que lamentan sus hinchas

Pasan los días y la situación física de Leonardo Castro se está convirtiendo en tema de debate entre los hinchas de Millonarios. Estamos hablando del jugador estrella del ataque del equipo azul, que durante el año acumula varias semanas de baja por la misma razón.

Desde los primeros días de marzo y hasta mediados de septiembre Leonardo Castro estuvo lesionado, completando 164 días fuera de las canchas por fractura de peroné. Para rematar, en la recta final del semestre de 2025, vive otra vez la pesadilla física y hay un nuevo reporte médico.

En la Liga Betplay, sin Radamel Falcao García y Néiser Villarreal en modo rebeldía, Leonardo Castro tenía otra vez la responsabilidad desde la titular, pero las cosas no le han salido bien. El atacante volvió el mes de septiembre y no pudo revertir las cosas. Al final, Millonarios consumó la prematura eliminación.

Leonardo Castro durante un partido contra América de Cali. | Foto: NurPhoto via AFP

En la antesala del partido contra Envigado en el Polideportivo Sur, por la fecha 18 de la Liga Betplay, Millonarios publicó un comunicado de prensa sobre la situación de Leonardo Castro. Sin duda, otra mala noticia para los hinchas del equipo azul, que siguen creyendo en el talento goleador de este jugador.

Oficial: la lesión de Leonardo Castro que sufre Millonarios

Desde la web oficial de Millonarios se informó lo que ocurrió con Leonardo Castro. En una sesión de entrenamiento del club, el jugador sufrió un problema muscular en su pierna derecha y se espera que pueda evolucionar satisfactoriamente en los próximos días.

“Millonarios FC informa que, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, el jugador Leonardo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha, motivo por el cual no se encuentra elegible para el compromiso contra Envigado válido por la fecha 19. El jugador ya inició su proceso de rehabilitación. Su incapacidad se determinará según su evolución”, se lee en la web oficial de Millonarios.

De esta manera, Leo Castro queda inhabilitado para el partido en el departamento de Antioquia contra el descendido Envigado. El triunfo de visitante resulta fundamental para el club bogotano pensando en sus aspiraciones de torneo internacional vía reclasificación.

¿Cuánto dura una lesión de bíceps femoral?

Cabe recordar que una lesión de bíceps femoral es un desgarro por una actividad física de alto impacto y cambios de direcciones fuertes que afectan esa parte del cuerpo. La recuperación puede variar según el grado, aunque no se especifica en el comunicado de Millonarios.