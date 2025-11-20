Dan detalles de la reunión para la llegada de James Rodríguez a Millonarios: cifra sorprende

Desde la prensa deportiva nacional apuntan a que hubo una reunión entre varias personas de alto nivel para que James Rodríguez pudiera llegar a Millonarios. De hecho, habrían puesto cifras sobre la mesa y el diálogo sí habría existido.

Nuevamente fue el periodista Melquisedec Torres quien dio detalles al respecto. Lo hizo por medio de su cuenta de X y despertó todo tipo de comentarios entre la hinchada embajadora, que está pendiente del tema.

“La cifra aproximada fue de US$7 millones por un año”

Melquisedec escribió cinco puntos que serían claves en cuanto a una posible negociación entre Millonarios y James Rodríguez. Afirmó que parece improbable que se dé, pero dijo que la negociación no está completamente cerrada.

“Hace unas tres semanas se reunieron varias personas con alto nivel de decisión para buscar la llegada de James a Millonarios”, reveló Melquisedec en uno de sus puntos. Luego, añadió: ”La cifra aproximada fue de US$7 millones por un año, de los cuales 5 son por salarios y 2 por otros conceptos".

Finalmente, sentenció: “Hasta ahora no ha sido posible llegar a la cifra; entre otros, un conglomerado empresarial - relacionado con espectáculos en el país - ofreció aporte de US$1 millón para tratar de completar. Hoy parece muy improbable que se llegue a un acuerdo pero no está cerrada completamente la negociación”.

¿James Rodríguez sí podría llegar a Millonarios?

Es un misterio absoluto e, incluso, empieza a sonar la idea de lo ocurrido a principios de 2025, antes de que James Rodríguez firmara con Club León. Fue público y oficial que Junior ofertó por James, pero no le pudo competir a los números del elenco mexicano.

¿Los equipos colombianos pagarían por James Rodríguez? Es cierto que en el FPC es complejo competir contra los mercados extranjeros como Brasil, Estados Unidos, México y hasta Argentina.

Rumores de la prensa extranjera vienen apuntando a que en la MLS ofertaron por James Rodríguez, pero no hay nada oficial al respecto o que haya trascendido de manera clara.

James Rodríguez con su último equipo: Club León. | Foto: Getty Images