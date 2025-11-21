Real quiere a James Rodríguez: el fichaje top que preparan en España para romper el mercado

Se aproxima un movimiento clave en James Rodríguez y todo indica que estaría de vuelta al fútbol de España. Luego de ser fundamental en los amistosos de Selección Colombia del mes de noviembre y con la salida confirmada del Club León de México, el volante analiza sus posibilidades en el mercado. En LaLiga están alistando una tentativa oferta y su nombre vuelve a sonar en un balompié donde ya es un viejo conocido.

Los pretendientes en varias partes del mundo no le faltarán a James Rodríguez. Apenas se confirmó que no sigue en el Club León, su nombre se activó en el mercado de fichajes, siendo rápidamente relacionado con la MLS (Estados Unidos) algunos hablan del Orlando City y el Inter Miami de Lionel Messi, pero no deja de ser rumor más que un real acercamiento.

En México, el Cruz Azul fue el primero en rechazar el fichaje de James Rodríguez. Según el periodista mexicano Paco Montes, no hay posibilidades de que el jugador llegue al equipo azul del Distrito Federal y que la prioridad del colombiano sería la MLS de Estados Unidos. En redes sociales avanza una opción en Flamengo de Brasil y lo que se ve casi imposible, un acuerdo con Millonarios, aunque el plan del 10 no es regresar a Colombia en un mediano y corto plazo.

James Rodríguez portando la cinta de capitán de Selección Colombia previo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images via AFP

Desde España se meten en esta discusión y quieren al volante colombiano en LaLiga, el mismo que fue sensación cuando Real Madrid lo adquirió desde el Porto de Portugal tras un pago de 80 millones de euros, días después del Mundial Brasil 2014, donde hizo historia con la Selección Colombia, y convirtiéndose en el jugador colombiano más caro de la historia en ese momento.

Real quiere a James Rodríguez para el 2026

A James Rodríguez le resulta prioritario buscar equipo lo más pronto posible pensando en sus aspiraciones de Mundial 2026. Bien se sabe que el rendimiento y la continuidad que tenga en clubes es fundamental para seguir vigente y afrontar los retos que se le avecinen en la Copa Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

En las últimas horas, James Rodríguez fue mencionado en España. La Real Sociedad lo tendría en carpeta, club de San Sebastián que es habitual en el Top 10 de LaLiga y trata de pelear por el Top 5, cazando cupos a Champions o Europa League. Estos momentos no la pasa bien y anda por la zona media. Mundo Deportivo adelanta la información apenas finalizada la ronda de amistosos en Estados Unidos. La presencia del volante colombiano sería clave para remontar en la tabla e intentar volver a competencia UEFA.