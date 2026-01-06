Deportes

Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

En su regreso a Vila Belmiro, el delantero Gabriel Barbosa vivió momentos de tensión con uno de los líderes de la barra local.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 12:17 p. m.
Gabigol fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Santos.
Gabigol fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Santos. Foto: Video Santos FC // AFP

Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol’, vivió momentos de tensión en su presentación oficial como nuevo fichaje de Santos para la próxima temporada.

Uno de los líderes de la barra se le acercó en plena rueda de prensa y le hizo saber el sentimiento generalizado de la afición tras confirmarse su regreso.

Barbosa no fue bien recibido por un gran sector de la hinchada, que todavía recuerda cuando se fue a Flamengo en 2019.

Alfredo Morelos suma pretendiente en Concacaf: Atlético Nacional y Santos, a la espera

“Solo quiero que nos representes, ya sabes como son las cosas acá. Estás en deuda, tú ya sabes cómo son las cosas aquí“, le dijo un barrista de Santos durante la rueda de prensa.

4 Patas

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en Bayern y Colombia

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Deportes

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Deportes

Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

Deportes

¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Deportes

Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

Deportes

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

Deportes

Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Deportes

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

Deportes

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

El video del momento exacto no solo generó polémica en Brasil, sino que le dio la vuelta al mundo. Gabigol ahora cargará con la presión de responderle a la afición y volver a ganarse el cariño que perdió cuando decidió vestirse con otros colores.

Las declaraciones de Gabigol

Gabriel Barbosa llegó a Santos en condición de préstamo por parte de Cruzeiro, club con el que anotó seis goles y dio dos asistencias en el Brasileirão 2025.

El atacante buscaba un nuevo cambio de aires después de haber perdido terreno en el equipo de Belo Horizonte ante la explosión de Kaio Jorge, máximo anotador del campeonato brasileño en el año recién finalizado (21 goles).

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Gabigol se convirtió en el primer fichaje confirmado por Santos para 2026, después de haber conseguido la renovación de Neymar.

Además de ser nuevos compañeros de equipo, los une un lazo familiar. Barbosa es el novio de Rafaella Santos, hermana de Ney.

“Volver a usar la camiseta del Santos quizás no sea la palabra correcta, porque nunca me la quité, siempre la usé; era la camiseta que mi padre me puso de pequeño. Cada vez que tenía la oportunidad de usarla en casa, también la usaba, intercambiando con los jugadores, estando siempre cerca de ellos. Esta camiseta, para mí, es muy especial”, declaró.

Su idea es marcar goles y recuperar el cariño de la afición, que muchas veces lo abucheó en Vila Belmiro cuando fue a jugar con otra camiseta.

“Volver a casa ahora es una sensación especial: llegar al centro de entrenamiento, a Vila Belmiro, a la calle, a los restaurantes, y saber que todos te animan, te felicitan y se alegran por ti. Contar con este apoyo de todos es muy importante en este momento. Es un logro y estoy muy feliz“, agregó.

Santos estuvo comprometido con el descenso el año pasado, pero logró salvar la categoría sobre el final y terminó clasificando a la Copa Sudamericana.

“Cada vez que tuve la oportunidad de demostrar mi cariño por el Santos, lo hice. Y ahora toca trabajar duro. Lo que puedo prometer a la afición es compromiso y dedicación. Algo que siempre he hecho. Espero que la afición entienda que las cosas han pasado y que ahora estamos aquí juntos por un mismo objetivo: llevar al Santos al lugar que merece”, completó el delantero.

Más de Deportes

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich alemán y la Selección Colombia

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en Bayern y Colombia

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Sebastián Villa abrió la puerta para jugar en River Plate.

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Gabigol fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Santos.

Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 4: Enzo Fernandez of Chelsea gestures during the Premier League match between Manchester City and Chelsea at Etihad Stadium on January 4, 2026 in Manchester, England. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

El encuentro entre Bayern Múnich y RB Salzburgo puede ser el primero de Luis Díaz en 2026.

¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Darwin Machís, volante venezolano.

Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

América de Cali no pudo tener a un goleador argentino: el jugador prefirió la oferta de otro equipo en Colombia.

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

¿Qué pasó con el negocio entre River Plate y Enamorado? Parece que Gremio fue el único en ofertar.

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Imagen de la Vuelta al Táchira.

La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Noticias Destacadas