Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol’, vivió momentos de tensión en su presentación oficial como nuevo fichaje de Santos para la próxima temporada.

Uno de los líderes de la barra se le acercó en plena rueda de prensa y le hizo saber el sentimiento generalizado de la afición tras confirmarse su regreso.

Barbosa no fue bien recibido por un gran sector de la hinchada, que todavía recuerda cuando se fue a Flamengo en 2019.

“Solo quiero que nos representes, ya sabes como son las cosas acá. Estás en deuda, tú ya sabes cómo son las cosas aquí“, le dijo un barrista de Santos durante la rueda de prensa.

El video del momento exacto no solo generó polémica en Brasil, sino que le dio la vuelta al mundo. Gabigol ahora cargará con la presión de responderle a la afición y volver a ganarse el cariño que perdió cuando decidió vestirse con otros colores.

Las declaraciones de Gabigol

Gabriel Barbosa llegó a Santos en condición de préstamo por parte de Cruzeiro, club con el que anotó seis goles y dio dos asistencias en el Brasileirão 2025.

El atacante buscaba un nuevo cambio de aires después de haber perdido terreno en el equipo de Belo Horizonte ante la explosión de Kaio Jorge, máximo anotador del campeonato brasileño en el año recién finalizado (21 goles).

Gabigol se convirtió en el primer fichaje confirmado por Santos para 2026, después de haber conseguido la renovación de Neymar.

Además de ser nuevos compañeros de equipo, los une un lazo familiar. Barbosa es el novio de Rafaella Santos, hermana de Ney.

“Volver a usar la camiseta del Santos quizás no sea la palabra correcta, porque nunca me la quité, siempre la usé; era la camiseta que mi padre me puso de pequeño. Cada vez que tenía la oportunidad de usarla en casa, también la usaba, intercambiando con los jugadores, estando siempre cerca de ellos. Esta camiseta, para mí, es muy especial”, declaró.

Su idea es marcar goles y recuperar el cariño de la afición, que muchas veces lo abucheó en Vila Belmiro cuando fue a jugar con otra camiseta.

“Volver a casa ahora es una sensación especial: llegar al centro de entrenamiento, a Vila Belmiro, a la calle, a los restaurantes, y saber que todos te animan, te felicitan y se alegran por ti. Contar con este apoyo de todos es muy importante en este momento. Es un logro y estoy muy feliz“, agregó.

Santos estuvo comprometido con el descenso el año pasado, pero logró salvar la categoría sobre el final y terminó clasificando a la Copa Sudamericana.

“Cada vez que tuve la oportunidad de demostrar mi cariño por el Santos, lo hice. Y ahora toca trabajar duro. Lo que puedo prometer a la afición es compromiso y dedicación. Algo que siempre he hecho. Espero que la afición entienda que las cosas han pasado y que ahora estamos aquí juntos por un mismo objetivo: llevar al Santos al lugar que merece”, completó el delantero.