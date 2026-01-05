Alfredo Morelos suma pretendiente en Concacaf: Atlético Nacional y Santos, a la espera

Aunque parece que Alfredo Morelos se quedará en Atlético Nacional para 2026, y en medio de polémicas con el equipo Santos de Brasil, parece que hay otro equipo en Concacaf que se quiere hacer con los servicios del delantero.

Lo reporta la prensa mexicana, todo en medio de rumores, pero despertando varios comentarios entre los hinchas. El equipo de la Concacaf que querría a Morelos sería Pumas de la UNAM. Allí es entrenador Efraín Juárez, quien ya tuvo a Alfredo en Nacional.

“Morelos se encuentra en planes de Pumas para reforzar la delantera”

Así lo reveló Mediotiempo: “Fuentes revelaron a mediotiempo que los delanteros Alfredo Morelos, Robert Morales y Ezequiel Ponce se encuentran entre las opciones para la delantera auriazul. Por lo que el colombiano, el paraguayo y el argentino se suman a la lista que también ya contaba con Ronaldo Martínez”.

Pumas de México estaría detrás de Alfredo Morelos. Foto: AFP y escudo oficial Pumas.

Y añaden: “Alfredo Morelos se mantiene en una disputa entre Atlético Nacional y Santos de Brasil, misma que podría dejar al jugador como agente libre”.

Eso sí, aclaran que Ronaldo Martínez sería el jugador por el que finalmente Pumas se decantaría para contratar. Las próximas horas serían claves en la operación, considerando que el arranque de la temporada 2026 está cerca y los equipos se quieren preparar de la mejor manera.

¿Cuál es el conflicto entre Alfredo Morelos, y Santos, que Atlético Nacional observa en detalle?

Alfredo Morelos tiene contrato, con Santos de Brasil, hasta diciembre de este 2026. En el arranque de este mismo año, la prensa brasileña publicó un comunicado del Peixe donde hace referencia a Morelos.

“Santos FC aclara que no ha recibido ninguna oferta formal de transferencia que involucre al jugador y que ha estado en diálogo con él y su cuerpo técnico con el objetivo de discutir y buscar una solución a los asuntos pendientes", publicaron medios como CNN Brasil y Globo Esporte.

Y añaden: “El club entiende que algunas de las demandas presentadas no son pertinentes, lo que ha dificultado el avance de las negociaciones. El caso ha sido remitido al Departamento Jurídico, que tomará las medidas pertinentes”.

Alfredo Morelos cuando prestó sus servicios al Santos de Brasil. Foto: AGIF via AFP

Parece que Morelos iniciará una reclamación al Santos, o al menos así lo detalló el periodista Julián Capera a principios de enero: “ Alfredo Morelos inició una reclamación formal a Santos por incumplimientos y el caso podría ir a FIFA. El club le pidió al jugador reportarse a pretemporada”.

🚨 Alfredo Morelos inició una reclamación formal a Santos 🇧🇷 por incumplimientos y el caso podría ir a FIFA. El club le pidió al jugador reportarse a pretemporada.



🇨🇴 Atlético Nacional tiene principio de acuerdo con el jugador para su continuidad y ahora espera la resolución… pic.twitter.com/jgEz09vq0u — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 2, 2026

Y cerró: “Atlético Nacional tiene principio de acuerdo con el jugador para su continuidad y ahora espera la resolución del caso Santos”.