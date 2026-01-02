Santos agiliza la firma del cuñado de Neymar para el 2026 y le da vía libre a Alfredo Morelos en Atlético Nacional

De a poco va finalizando la novela de Santos, Alfredo Morelos y Atlético Nacional. El club brasileño es el dueño de sus derechos deportivos, pero el delantero cordobés está feliz en el club verdolaga y parece muy complicado que viaje a suelo brasileño a reportarse. En las últimas semanas, se conoció el nombre de otro delantero que ayuda a despejar el panorama del mercado.

En días pasados, Santos confirmó que Neymar iba a continuar en el club en medio de rumores de salida. La estrella brasileña, que jugó con Lionel Messi en el FC Barcelona, continuará en el equipo de Pelé y el máximo objetivo que tiene es alcanzar a meterse en la lista de la Selección Brasil para el Mundial 2026.

Tras la oficialización de Neymar, Santos puso su mirada en el tema de Alfredo Morelos con Atlético Nacional. El equipo brasileño intentó que el jugador se reportara, pero pudo más su deseo de seguir en Medellín que hacer dupla con la estrella brasileña. En las últimas horas, se conoció que el ‘Búfalo’ firmaría por tres temporadas más con el verdolaga, que adquiriría el 60% del pase tras un pago de algo más de dos millones de dólares.

Por otra parte, Santos agiliza la firma de Gabigol. El delantero Gabriel Barbosa será compañero de Neymar en la temporada 2026 del fútbol brasileño, cedido desde Cruzeiro. La novedad la adelantó el especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano.

Cuñado de Neymar hace olvidar a Alfredo Morelos en el Santos

Una vez que se realice los exámenes médicos de rutina para firmar contrato, Gabigol, de 29 años de edad y que además es cuñado de Neymar, abrirá una nueva etapa en el equipo que debutó.

“Gabriel está identificado con el club y demostró su deseo de regresar a casa”, dijo a periodistas brasileños el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, en el centro de entrenamiento del equipo, al confirmar la operación.

“Está concentrado, preparado y decidido a ayudar en un año que será muy desafiante, un año difícil, con muchas competiciones”, agregó el dirigente deportivo.

Por su parte, el vicepresidente del Cruzeiro, Pedro Junio, también confirmó la cesión de Gabigol por un año. “Va a ser un final feliz”, expresó el directivo en la Radio Italia.

Gabigol, quien se había sumado al Cruzeiro tras salir del Flamengo, firmó seis goles y dos asistencias en el Brasileirão 2025. El atacante busca un nuevo cambio de aires después de haber perdido terreno en el equipo de Belo Horizonte ante la explosión de Kaio Jorge, máximo anotador del Brasileirao en 2025 con 21 goles.

De esta manera, Gabigol se convierte en el segundo refuerzo del Santos, después de que el club cerrara a Neymar hasta el 31 de diciembre de 2026. Se olvidan de Alfredo Morelos en Brasil.